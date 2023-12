La picante denuncia de Marixa Balli contra Pampita por privilegios en el Bailando

"Cuando yo estuve en un Bailando, estaba en el staff Pampita. No es por estar en contra de ella, pero era la favorita. A mi me dan un video y me dicen 'Marixa, viene con un accesorio'. Y va a ser un accesorio", comenzó recordando Marixa.

Al tiempo que reveló picante: "Cuestión que me mandan un video con una de dos metros mas o menos. Cuando llego, me dicen 'no, es de bar la mesita'. Imaginate toda la coreografía que nosotros habíamos montado. Me pegué un golpe terrible. Me dicen 'ay no nos dimos cuenta y la mesa grande la tiene Pampita'".

El picante mensaje de Flor Vigna tras las críticas de sus compañeros en el Bailando 2023

Flor Vigna no está pasando por un buen momento dentro del Bailando 2023 (América). Y es que la mayoría de sus compañeros la tienen la mira y aseguran que obtiene privilegios que otros no.

En medio de este contexto, el martes por la noche se realizó la primera parte de la sentencia todos contra todos y aunque no llegó a definirse el resultado esa noche, Flor fue la que más votos recibió en esa instancia.

Además, la participante se ausentó a la gala y no tuvo oportunidad de responder frente a frente a sus compañeros pero decidió dejar un mensaje a través de sus historias.

Desde la cama, ya que estaba recuperando de una descompostura, la bailarina deslizó: "Reviviendo. Un besito a la buena gente del Bailando".