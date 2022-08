Martín Bossi se despide definitivamente de Kinky Boots, la obra que hace con Fer Dente: el motivo

El espectáculo que es uno de los más vistos del 2020 y de este 2022, el domingo 28 de agosto bajará el telón definitivamente.

Martín Bossi interpreta un personaje que valió elogiosas críticas y por el que es ovacionado de pie todas las noches.

A partir del próximo mes de septiembre Martín Bossi empezará a filmar una serie como protagonista absoluto para una importante plataforma internacional.

En esta serie que tendrá formato de comedia, Martín Bossi estará rodeado en cada capítulo por algunas de las más importantes y destacadas actrices del espectáculo argentino.

A la vez, Martín Bossi desde hace un mes prepara el nuevo espectáculo teatral musical con el que regresará a los escenarios argentinos y que estrenará en el próximo año 2023.

-Martín Bossi-

Inesperada declaración de Momi Giardina sobre su noviazgo con Martín Bossi

Si hay algo que Martín Bossi sabe manejar a la perfección, es el despiste sobre sus relaciones amorosas frente a la prensa. Pero lo que menos iba a imaginar es que una de sus ex contase en un medio de comunicación cómo fue el final de su relación amorosa años atrás.

Se trata de la bailarina e influencer Romina Giardina, más conocida como Momi, con quien el protagonista de Kinky Boots estuvo de novio durante 4 años cuando ella formaba parte del staff de bailarinas de ShowMatch y él, uno de los humoristas. Así, entrevistada por Valeria Sampredro y Dalia Gutman en el programa radial 'Dame Aire' (Radiovisión) recordó aquella etapa de su vida.

“A veces yo le decía: ‘Martín ¿me bancas? ¿me enseñas?’. Él me enseñó a hacer a ‘El Chaqueño’ que no me sale, porque yo digo que soy como el marido de Adriana Aguirre, no soy buena imitadora”, contó Momi y cuando Gutman consultó intrigada “¿Qué onda esa pareja? Porque no me lo imagino a Martín en pareja...”, Giardina lanzó sin filtro “Una mierda”. “Estuvimos casi cuatro años. Fue un amor muy intenso. Era en la época de Showmatch”, detalló sobre la relación.

Fue allí cuando de repente la ex novia de Martín Bossi confesó que, tras cortar la relación, “Fue la única persona por la que tomé antidepresivos”. Y detalló: “Yo estaba re enamorada, estaba haciendo teatro con Antonio Gasalla en el Teatro Maipo por los 100 años del teatro. Gasalla hacía su obra, yo era bailarina y tenía partes también actuadas con él. Un día antes de una función estaba en el camarín leyendo la revista Pronto y veo: ‘La nueva pareja, Martín Bossi y Fernanda Iglesias’”.

“Martín, mi pareja, mi novio... Él en la plaza con la mina y yo…”, recordó entre carcajadas para aseverar inmediatamente: “Sí, me dejaron por Fernanda Iglesias”. Si bien luego deslizó que era un chiste y le mandó saludos a la periodista, la duda quedó flotando en el aire.