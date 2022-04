Martín Bossi habló de los rumores de un nuevo romance: "Está la posibilidad de que yo viva el amor de otra manera"

"Es productora de seguros. Estuvieron almorzando asado ayer al mediodía con la actriz Luly Drozdek, de quien es amiga", detalló la angelita. Además, la panelista mostró una foto que sería de los tortolitos, abrazados y dándose un beso.

Martín Bossi

Lo cierto es que Martín Bossi, que está a punto de regresar con el exitoso espectáculo teatral Kinky Boots junto a Fernando Dente y Laura Esquivel, habló a solas con PrimiciasYa y se refirió a su estado sentimental en medio de estas versiones de romance.

"A mi me da gracia tener que estar explicando cada dos semanas los rumores de romance. La semana pasada decían que estaba con Morena Beltrán y que había conocido a la familia, cosa que no es verdad. Nunca conocí a Morena Beltrán", comenzó diciendo Bossi.

Luego agregó: "Y el otro día fui a un asado y habia una amiga de Luly Drozdek, Andrea, y le tuve que pedir disculpar porque fabricaron toda una historia con ella. Agradezco porque me relacionan con el amor y eso es bueno. Es un piropo enorme aunque la información no es constantemente cierta".

"También existe la posibilidad de un pibe que coma un asado con una piba puede que sean amigos y no tener noviazgo. Hay otras posibilidades de relacionarse entre un hombre y una mujer, o entre un hombre y un hombre, que no siempre tiene que ver con el sexo y la pareja", remarcó el actor ante las constantes versiones de romance que se le adjudican.

Por último, Martín Bossi fue categórico sobre su vida amorosa: "También está la posibilidad de que yo viva el amor de otra manera y no tiene que ver con estar con una pareja. Por ahí lo que vende es esto y tengo que ser parte del juego. Me divierte, no estoy en pareja y no tengo planes de estar en pareja. Además si yo estoy de novio con alguien ponele hace cuatro meses y lo niego, esa persona no querrá seguir conmigo. El día que yo esté de novio y existe la necesidad de contarlo, lo diré. No tengo nada para ocultar".

A dos años de su estreno, vuelve el musical Kinky Boots a calle Corrientes

Parecía que 2020 iba a ser el gran año en el que Martín Bossi y Fernando Dente iba a estar encabezando uno de los espectáculos más taquilleros de calle Corrientes. Sin embargo, luego de unas pocas funciones, a raíz de la pandemia el musical Kinky Boots tuvo que suspender sus funciones por tiempo indeterminado. Y dos años más tarde, están listos para volver al ruedo.

Bajo la dirección de Ricky Pashkus, quien también tuvo a cargo la reciente puesta en España, el espectáculo debutará el próximo viernes 8 de abril en el Teatro Astral con la incorporación de Laura Esquivel, en el lugar que dejó vacante Sofía Morandi.

"Estamos muy felices y ansiosos por volver. Pasaron dos años y todo cambió. Pero este espectáculo es diferente a todo lo que hice en mi carrrera y me llena de satisfacción. Hay una gran porducción y me gustaría estar yo sentado en la platea para poder disfrutarlo como un espectador más", señaló Bossi.