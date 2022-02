La foto (con chape incluido) de la verdadera novia de Martín Bossi, Ayelén

Embed

En la foto se lo ve a los besos en las playas del sur y fue puesta al aire por Intrusos. "Me cuentan que él ya conoce a la familia de ella", afirmó Maite Peñoñori, y afirmó: "Por eso él salió a negar enfáticamente lo de Morena Beltrán".

Acá la foto del beso de Martín Bossi y Ayelén Garavaglia:

Qué dijo Martín Bossi sobre Morena Beltrán

En diálogo con PrimiciasYa, Martín Bossi se mostró sorprendido ante esta noticia y desmintió categóricamente tener una relación con Morena Beltrán. "No estaba enterado de lo que se dijo en Intrusos, me entero porque vos Juan Pablo Godino de PrimiciasYa.com me consultas sobre esto. Yo estoy en Mar del Plata haciendo temporada y estaba jugando al tenis cuando llega tu mensaje. No sabía nada", comenzó diciendo el actor, sorprendido por la noticia.

Y agregó: "Durante 20 años de profesión yo he negado muchas veces cuestiones que tienen que ver con el corazón y cosas que eran verdad en algún momento, sobre todo para cuidar a la otra parte. He tenido noviazgos con mujeres que no eran del medio y me pedían que las cuide, o mujeres que eran del medio y por ahí no querían que se sepa".