Martín Bossi recordó cuando lo vinculaban con Morena Beltrán: "Es una..."

Ante estas especulaciones indicó: “El círculo íntimo mío sabe que el 90% de las cosas son ficcionadas, por qué esto es ficción”. Luego de ese momento contó que la llamó a Morena y le dijo todo lo que sucedía, por lo que ella respondió: “No pasa nada”.

Es por eso que el actor expuso que “desmentir romances y es una falta de respeto para la piba”. Fernando Dente que se encontraba a su lado concluyó defendiéndolo: “Él no la conocía pero la contactó para pedirle disculpas por si le había generado un inconveniente”.

Martín Bossi habló de los rumores de un nuevo romance: "Está la posibilidad de que yo viva el amor de otra manera"

Martin Bossi fue vinculado con varias figuras del espectáculo a lo largo de su carrera. De hecho fue hace unos días surgió el rumor de que el actor estaba en una relación con Morena Beltrán.

Pero esta semana en LAM (América TV), Estefi Berardi contó que Bossi estaría manteniendo un romance con una joven de nombre Andrea Ponce de León.

"Es productora de seguros. Estuvieron almorzando asado ayer al mediodía con la actriz Luly Drozdek, de quien es amiga", detalló la angelita. Además, la panelista mostró una foto que sería de los tortolitos, abrazados y dándose un beso.

Lo cierto es que Martín Bossi, que está a punto de regresar con el exitoso espectáculo teatral Kinky Boots junto a Fernando Dente y Laura Esquivel, habló a solas con PrimiciasYa y se refirió a su estado sentimental en medio de estas versiones de romance.

"A mi me da gracia tener que estar explicando cada dos semanas los rumores de romance. La semana pasada decían que estaba con Morena Beltrán y que había conocido a la familia, cosa que no es verdad. Nunca conocí a Morena Beltrán", comenzó diciendo Bossi.

Luego agregó: "Y el otro día fui a un asado y habia una amiga de Luly Drozdek, Andrea, y le tuve que pedir disculpar porque fabricaron toda una historia con ella. Agradezco porque me relacionan con el amor y eso es bueno. Es un piropo enorme aunque la información no es constantemente cierta".

"También existe la posibilidad de un pibe que coma un asado con una piba puede que sean amigos y no tener noviazgo. Hay otras posibilidades de relacionarse entre un hombre y una mujer, o entre un hombre y un hombre, que no siempre tiene que ver con el sexo y la pareja", remarcó el actor ante las constantes versiones de romance que se le adjudican.

Por último, Martín Bossi fue categórico sobre su vida amorosa: "También está la posibilidad de que yo viva el amor de otra manera y no tiene que ver con estar con una pareja. Por ahí lo que vende es esto y tengo que ser parte del juego. Me divierte, no estoy en pareja y no tengo planes de estar en pareja. Además si yo estoy de novio con alguien ponele hace cuatro meses y lo niego, esa persona no querrá seguir conmigo. El día que yo esté de novio y existe la necesidad de contarlo, lo diré. No tengo nada para ocultar".