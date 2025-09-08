La reacción de L-Gante a una foto hot de Evangelina Anderson tras su divorcio de Martín Demichelis.

image

Evangelina Anderson anunció su separación de Martín Demichelis y sorprendió a todos al exponer los duros motivos: "Complicado"

Tras 18 años juntos, Evangelina Anderson se separó de Martín Demichelis y por primera vez habló en público sobre el tema, confirmando el final del matrimonio y desde cuándo están distanciados.

"Estoy separada, estamos muy bien. No voy a dar detalles tampoco porque hay tres chicos. Gracias por preocuparse y el respeto. Hace mucho sí, mi vida no es un show y mi familia no es un circo", expresó la modelo ante las cámaras de Intrusos (América TV).

Consultada sobre si ya iniciaron los trámites de divorcio, Anderson admitió: "Estamos en eso". Además, adelantó que se quedará en la Argentina acompañada de su familia y sus amigos más cercanos.

"18 años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, detalles no doy. Estoy separada, lo confirmó, ya está", agregó sobre su ruptura con el exfutbolista.

La modelo también se sinceró al señalar: "Nunca me escapé pero es un momento complicado. Con Martín nos llevamos bien". Y, al ser consultada por una supuesta interacción en redes sociales con un futbolista extranjero, fue contundente: "A ningún jugador le pongo like".

La pareja de Anderson y Demichelis se casó en 2015, primero por civil y luego con una celebración en Pilar. La relación, que comenzó en 2007, atravesó distintas crisis pero se consolidó con el tiempo con la llegada de sus tres hijos: Bastián, Lola y Emma.

En las últimas semanas, habían circulado rumores de separación que finalmente fueron confirmados por la propia modelo, aunque eligió no dar detalles sobre los motivos que derivaron en el final del matrimonio.

La decisión judicial que impacta de lleno la carrera de L-Gante en la música

En A la tarde (América TV) dieron a conocer una novedad judicial que tiene a L-Gante como protagonista. En el programa de Karina Mazzocco revelaron que el referente de la cumbia 420 llegó a un acuerdo con su ex, Tamara Báez.

"Está homologado el acuerdo entre Elían Valenzuela y Tamara Báez por el aumento de la cuota de alimentos por la hija que tienen en común", contó Josefina Pouso en el ciclo.

La panelista aclaró además que Elían podrá retomar sus planes de viajar al exterior para realizar una serie de conciertos. "Ante eso, Elían dejaría de estar del registro de deudores alimentarios. Con lo cual, ahora L-Gante podría dejar del país", agregó.

En el programa de Karina Mazzocco también señalaron que el artista debe cumplir con el pago de la cuota alimentaria de Jamaica, la hija que tuvo con Tamara, y ponerse al día con los honorarios de los abogados de su ex.

Todo indica que Elían Valenzuela busca resolver sus conflictos legales y económicos para enfocarse plenamente en su carrera musical.