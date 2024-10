Martín Demichelis en la mira tras los rumores de infidelidad a Evangelina Anderson: "Pidió el teléfono de..."

"Es verdad que él andaba suelto de cuerpo", señaló después. Y contó un dato demoledor: “A mí me llegó información y en su momento traté de no hablar con Eva porque la quiero y respeto un montón y me daba pena porque tiene una familia".

Y agregó al respecto: "Me consta que él (Demichelis) en un lugar fue y pidió el teléfono de una señorita que aparte yo la conozco y me lo contaron".

"La otra chica no es pública y obviamente no le dio el teléfono. Cuando me pongo a investigar no estaban separados (con Evangelina), tal vez esos días estaban en crisis", observó Varela ante la sorpresiva acción del DT que se enteró.

Rodrigo Lussich opinó al respecto: “Por ahí hay un código de pareja donde él tiene sus escapadas y ella lo perdona”.

Y Nancy Duré aportó otro dato que complicaría a Martín Demichelis: “A mí me habían contado, que tampoco salió a la luz en ningún momento, de otros mensajes que Evangelina habría encontrado durante su paso de él en River. Todo por teléfono porque él no tiene redes sociales”.

demichelisriver2.jpg

Ángel de Brito liquidó a Evangelina Anderson tras desmentir su separación de Martín Demichelis

En LAM, América Tv, se destapó un bombazo con lo que sería una escandalosa separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, tras 17 años juntos, por una supuesta infidelidad del DT con una azafata.

Yanina Latorre dio detalles de esto y contó que la modelo al enterarse de esto y preguntarle a su marido, él le confirmó lo sucedido y ahí lo habría echado de su casa.

Lo cierto es que desde las redes sociales, Evangelina Anderson salió de inmediato a desmentir una separación con Martín Demichelis y posteó una imagen juntos con sus manos agarradas.

“No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé qué es lo que buscan. Pero teniendo un hijo en la Argentina, hay un límite”, expresó la modelo.

evangelina anderson posteo tras conocerse su separacion de martin demichelis.jpg

Lo cierto es que Ángel de Brito tras la publicación de Evangelina, salió a bancar la información que se dio en su programa, ante las consultas que le hacían sobre este tema sus seguidores de Instagram.

"¿Es verdad lo de Evangelina y Demichelis?", le preguntaron al conductor, quien respondió con firmeza: "Claro, mañana todos dirán que lo sabían".

Y otra pregunta vinculada a este tema fue: "Ángel, Evangelina subió una foto que no se separó... Qué onda? Yo les creo a ustedes igual jaja".

A lo que el periodista marcó como antecedentes recientes en la farándula: “Pampita también desmentía, ¿no? (por la escandalosa separación de Roberto García Moritán). Lanata decían que estaba bárbaro viendo series, ¿Qué pasó unos días después?”.