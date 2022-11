Martina, tras su salida de la casa de Gran Hermano 2022, le soltó la mano a Juan: "No me gustó lo que hizo"

"Estoy contenta porque muchos programas y medios me abrieron las puertas para aclarar mi situación. Estoy contenta también con que la gente me pueda concoer y todo lo que pasó o se dijo en su momento sobre mí quede atrás", añadió.

Con respecto a quién se irá este domingo donde hay cinco nominados (Agustín Guardis, Daniela Celis , Mora Jabornisky , Walter "Alfa" Santiago y Juan Reverdito) Martina señaló: "Me encanta que la placa sea más grande y yo creo que está entre Mora y Juan. A Agustín le están tomando mucha bronca y con Romina tuvo mucho choque y ella maneja mucho la banda de las más chiquitas, y por eso juntó varios votos. Igual yo creo que Romina salvará a Juan, pero Juan se panquequeó y Nacho mantuvo siempre el mismo perfil".

juan gh.jpeg

Cabe destacar que Juan cambió de estrategia y se acercó al resto de la casa. Luego de salida de Tomás Holder y Martina Stewart Usher, el taxista de 42 años, que ya es abuelo, decidió cambiar de estrategia y comenzar a tejer nuevas alianzas y un nuevo juego adentro de la casa. Y a eso a Martina mucho no le gustó.

"No me gustó mucho el cambio que tuvo Juan desde mi salida, está todo bien con él pero no me gustó lo que hizo. No lo comparto. Con Tomi todo súper, fue el primero con el que hablé tras salir de la casa, y ahora pasaremos el finde juntos ya que viene a Buenos Aires. Pero con Juan no sé cómo seguirá mi relación con él, siento que no es el mismo que conocí. Ya no es mi preferido y creo que la gente no le cree mucho", sentenció.

Por último, sobre si le gustaría volver a entrar a la casa, dijo: "Me encantaría que haya un repechaje y volver entrar a la casa. Yo creo que la gente que me sacó ahora que me conoce y me pide que vuelva a la casa. Ojalá se dé el repechaje, aún no se sabe".

Martina Gran Hermano

Robertito Funes Ugarte aclaró el motivo por el cual no recibió a Martina en su salida de la casa de Gran Hermano 2022

Anoche, en la gala de eliminación de Gran Hermano 2022, llamó poderosamente la atención de los televidentes por la llamativa ausencia de Robertito Funes Ugarte en la salida de Martina.

Lejos del suspenso que le imprimió la semana pasada, Santiago del Moro brindó los datos de la eliminación de Martina Stewart Usher de primera mano, sin señalar quién era el primer participante en ser eximido de la gala.

El segundo detalle que llamó la atención de los televidentes fue la ausencia de Robertito a la salida de la casa, ya que el periodista protagonizó un extraño hecho la semana pasada cuando Tomás Holder dejó el reality y se cortó la luz mientras se alejaba rumbo al vehículo que lo llevaría con Santiago del Moro.

En diálogo con PrimiciasYa, Robertito acláro el motivo por el cual no recibió a Martina en su salida de la casa de Gran Hermano 2022.

"Al estar el estudio a 10 cuadras, y el eliminado tener que volar en auto a Teleinde, no hay tiempo para que yo pueda entrevistarlo ni mucho más. Debe irse rápido a la combi que lo traslada al piso. Decidieron que salgan solos y que vuelen al otro estudio. Igualmente tengo que estar a tiro por cualquier cosa ya que es todo en vivo", indicó el periodista y conductor.