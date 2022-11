Sofía Gala durísima contra el fenómeno Gran Hermano 2022: "Me parece una locura..."

Sofía Gala contra GH 1.jpg Sofía Gala, durísima contra Gran Hermano 2022.

E inmediatamente disparó contundente contra lo que genera en la audiencia este programa y todos los de su clase, al afirmar: “Realities no miro, y me parece loquísimo que después de haber estado todos quedándonos por estar encerrados en cuarentena, ahora hagan esto”.

Asimismo, Sofía Gala sumó sobre este fenómeno televisivo, desde su óptica: “Para mí, es un poco el nivel de locura que manejamos todos en este universo actual, donde nada tiene sentido y es un disparate”.

Y para que quede clara su postura contra los realities como Gran Hermano, concluyó asegurando "Yo no me metería, no me interesa ser famosa. La fama no es el lado que a mí me interesa de mi profesión”.

Gran Hermano 2022: un participante se masturbó y dejo el calzoncillo tirado en el cuarto

Desde que comenzó Gran Hermano 2022, las relaciones sexuales de los participantes, y entre ellos, fue uno de los temas centrales. De hecho, Juliana y Maximiliano se dice que fueron los primeros en mantener intimidad con sólo algo más de una semana dentro del reality de Telefe.

En tanto, noches atrás las cámaras del programa captaron a Agustín tocándose íntimamente. Y resulta que ahora, ocurrió algo similar y las pruebas quedaron a la vista de todos, aunque no la identidad del responsable: uno de los hermanitos se masturbó y dejó tirado el calzoncillo sucio.

Así, cuando uno de ellos encontró la prenda la reacción de desagrado y rechazo, sobre todo de parte de las chicas, fue rotunda. “Qué asco”, gritaron varias de las hermanitas; al tiempo que Nacho, con el boxer en la mano, intentaba encontrar al responsable de semejante descuido.

calzoncillo sucio en Gran Hermano 2022 11.jpg

“Mío no es”, reaccionó Thiago, cuando Nacho le preguntó si había sido él quien dejó tirada la prenda íntima. Pero inmediatamente Mora lo picanteó diciéndole al integrante de Los Monitos “¿Tan rápido arrancás, Nacho?”. “No se aguantó”, sumó Juan, irónicamente.

En eso momento, Mora gritó con visible incomodidad “¡Pongan a lavarlo ya!”, al tiempo que Nacho seguía mostrando el calzoncillo encontrado en el piso.

Claro que el participante siguió buscando al responsable y le apuntó burlón a su amigo. “Acá está la culpable”, dijo señalando a Lucila, que no paraba de reir. “Lo mojaste, bol...”, disparó instintivamente.