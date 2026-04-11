Martita Fort liquidó a Virginia Gallardo tras los rumores de romance con Moritán: "Sabe con quién..."

Embed

Por otro lado, también hubo espacio para hablar del vínculo personal que mantuvo con Virginia Gallardo en el pasado. Lejos de cualquier escándalo o enemistad abierta, la hija de Ricardo Fort se mostró honesta y sin rencores. “La quise un montón en su momento a ella, pero ahora no tenemos relación. No la odio tampoco igual. No es que tengo un problema, ni nada”, explicó con naturalidad.

Incluso, sorprendió al dejar abierta una puerta a un eventual reencuentro. “Ella me dice de tomar un café y me lo tomo”, concluyó, dando a entender que, pese a la distancia actual, no hay conflictos irreconciliables entre ellas.

De esta manera, Martita Fort dejó su sello: opinó sin rodeos, combinó ironía con sinceridad y, fiel a su estilo, no pasó inadvertida en medio de un tema que sigue generando repercusiones.

Martita Fort sobre Virginia Gallardo - captura Puro Show

Por qué Martita Fort se fue de la casa en la vivía con su papá

A más de una década de la muerte de Ricardo Fort, ocurrida en noviembre de 2013, su figura sigue latente en el mundo del espectáculo. Su paso arrollador por los medios, su vida rodeada de lujos y la huella imborrable que dejó en sus hijos, Felipe y Martita Fort, hacen que el empresario chocolatero continúe generando repercusiones.

Esta vez fue Martita quien volvió a poner su nombre en agenda, pero desde un lugar completamente inesperado. En una entrevista con el Pollo Álvarez en el stream de Dgo, la joven no solo recordó a su padre, sino que también sorprendió al revelar una serie de experiencias inexplicables que vivió en la casa familiar y que, según contó, la hicieron sentir su presencia.

Consultada sin rodeos sobre los motivos que la llevaron a abandonar esa lujosa propiedad, en medio de versiones sobre episodios extraños, Martita fue directa y sincera. “Era como una energía. Yo siento que se destrabó una vez que murió mi viejo. Pasaban distintas cosas que tenían que ver con él”, expresó, dejando entrever que lo que sucedía en ese hogar no era algo aislado.

Embed

Pero no se quedó solo en una percepción. La hija del mediático fue más allá y detalló situaciones puntuales que se repetían con frecuencia. “No sé. Hablabas de él y se cortaba la luz. Había gente de mi casa que decía que lo vieron, en carne y hueso, después de que falleció. Ponele, el encargado de mi casa lo vio al lado del auto estacionado. El otro lo vio al lado del ascensor en el palier”, relató, describiendo un clima inquietante que marcó su día a día.

En esa misma línea, aclaró que, aunque nunca llegó a verlo directamente, sí percibía otras señales difíciles de explicar. “Yo nunca lo vi a él. Pero sí escuchaba pasos. No es que me asustaba porque todos entendíamos que tenía algo que ver con él”, confesó.

Finalmente, Martita cerró su testimonio con una frase contundente que resume el impacto de esas vivencias en su vida. “Pero… me mudé por eso”, reveló, dejando en claro que la acumulación de estos episodios fue determinante para tomar la decisión de dejar atrás la casa familiar y comenzar una nueva etapa, intentando distanciarse de esas experiencias tan ligadas al recuerdo de su padre.