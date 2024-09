Se conoció la interna de la feroz pelea entre Jimena Monteverde y Maru Botana

“No sé si me odia y si la palabra es odio, pero eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión, hay que ser un poco malo, y yo no lo soy. Por eso me cuesta más que a otras personas encontrar mi lugar o ponerme firme. Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es”, deslizó de entrada ante la consulta puntual del conductor sobre su Maru Botana la odia.

Fue allí que recordó: "Teníamos un programa en América TV los fines de semana, y nos iban a dar la posibilidad de ir en la semana. Ella (Botana) presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco (Carreño) no podíamos estar más”.

Y refiriéndose a Carreño, quien durante años fue ayudante televisivo de Maru, Jimena confió punzante: “Yo lo liberé. Conmigo, él es totalmente Coco, totalmente libre, y no se sentía así con Maru”.

Asimismo, la actual chef de Mirtha Legrand y Juana Viale en la pantalla de El Trece, aprovechó para dejar en claro que ella no hubiera obrado de esa manera. “Nunca pensé en estar en un canal y pedir ser la única cocinera. No sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sé es que para mí fue muy triste. Maru Botana fue la decepción más grande que tuve en la televisión. Había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a muchas personas que trabajaban conmigo”, concluyó letal.

Maru Botana contó por qué sale a correr de madrugada desde que murió su hijo Facundo

En un fragmento de la entrevista con Zaira Nara para el ciclo Zaira en tu casa, el Maru Botana reveló en mayo pasado el motivo por el que sale a correr a las cinco de la mañana desde que murió su hijo Facundo, en 2008, cuando tenía unos meses de vida.

La cocinera habló a corazón abierto al recordar el fallecimiento de su bebé y también el vínculo que tiene con sus hijos. "Es fundamental ser amiga de tus hijos, poder charlar y entablar conversaciones, que te cuenten lo que hicieron, con quién estuvieron, porque la realidad es que me hubiera encantado tener más", precisó.

"Hoy me siento súper fuerte, los chicos para mí son mi mejor empresa y lo más importante de mi vida", explicó la conductora. A lo que Zaira, en otro fragmento de la charla, le consultó por otro tema: "Me falta lo del deporte".

"Mucha gente me dice: por qué te levantas cinco de la mañana a correr?", dijo Maru Botana. Y la hermana de Wanda le dijo: "Mamá está a 220, apáguenla". Y ahí la chef reveló: “Desde que se murió Facu, para mí fue un golpe acá(le señala a Zaira la pierna), como que me cortaste las piernas. Imaginate lo que es". Y la modelo le dijo: "No me lo puedo imaginar".

"Bueno, amo a los pibes, re madre. ¿Por qué me pasa esto? Era saber que si yo me tiraba, se caían todos. Era tanto amor, tanto amor de la gente, de gente que ni te imaginas...”, recordó Maru Botana sobre ese doloroso momento de su vida.