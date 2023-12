Más polémicas en Gran Hermano 2023: denuncian por estafa a uno de los participantes

"Entreno mucho, le doy mucha bola a la parte física, me cuido mucho en las comidas, el entrenamiento. Me gusta cocinar, soy muy desordenado y para la limpieza soy un desastre", explicó el participante de 33 años.

Además, reconoció que el año pasado se separó de su novia tras descubrir una infidelidad que no pudo perdonar, por lo que decidió "echarla" de su casa.

"Soy una persona transparente, me considero muy simpático y muy dado. Tengo mis cosas malas, soy calentón a veces y me salta la mecha fácil pero me sería muy sencillo hacer vínculos dentro de la casa", agregó sobre el perfil que pretende mostrar.

Claro que estos fueron los datos que el flamante hermanito Lisandro Navarro decidió mostrar a la audiencia de Gran Hermano 2023 (Telefe). Pero pasados un pocos minutos, comenzó a circular por las redes sociales su perfil de LinkedIn, lo que terminó desatando una grave denuncia por parte de un usuario de Twitter.

Según sus datos en la red social que da a conocer la experiencia laboral de cada persona y se orienta a la búsqueda de trabajo, puede verse que Lisandro Tomás Navarro fue ejecutivo de cuentas en Banco Galicia. En tanto, desde 2019 se convirtió en asesor comercial en Wenance, Big Capital, y actualmente en Simplestate.

Es así que estos datos rápidamente impactaron en el mundo virtual, donde un usuario de la ex red social del pajarito indicó que el actual hermanito habría sido denunciado por estafa al pertenecer a las empresas Wenance y Big Capital.

"Más de 200 empleados de Telefe fueron denunciados por dichas empresas a nombre de Alejandro Muszak. Un productor del canal llegó a suicidarse", escribió el usuario. Y señaló tajante: "Pero como el negocio está primero, hoy en #GranHermano participa Lisandro Tomás Navarro, integrante de la banda".