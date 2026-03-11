El alarmante video por el brote místico de Julián Serrano: "Escuché el llamado de Dios"

Julián Serrano reapareció en las redes sociales con un video que se hizo viral desde su cuenta de Tik Tok donde cuenta la experiencia mística que viene viviendo hace varios días y sorprendió a sus seguidores con su confesión.
El influencer Julián Serrano compartió una experiencia particular en las redes al estar escuchando el llamado de Dios y lo compartió con sus seguidores.
El joven comentó que estuvo escuchando "como el llamado de Dios, ángeles o arcángeles" y compartió su experiencia para que sus seguidores le comenten si vivieron algo similar alguna vez.
“Hace algunos días o algunas semanas, sin ponerme como si estoy teniendo una epifanía, pero sí estuve escuchando como el llamado de Dios, como de ángeles o arcángeles que me están tratando de comunicar algo", comenzó el ex de Oriana Sabatini con su video.
Y explicó que en el último tiempo comenzó a recuperar la conexión con la fe: “Durante mucho tiempo me alejé de Dios. O sea, no tanto, porque eventualmente rezaba y me encomendaba, pero no lo tenía tan presente. Y últimamente lo empecé a tener más en cuenta".
"Es tremendo el cambio que uno genera en su vida cuando empieza a rezar, encomendarse, a creer, a tener fe, a orar bien", agregó Julián Serrano reflexivo.
Tras explicar la situación que vivió, Julián Serrano llamó a sus seguidores a que le comenten si vivieron algo similar o situaciones parecidas: “Lo quiero compartir, quiero leer otro tipo de cosas, quiero tener otro tipo de pensamientos, quiero ver la vida desde otros ángulos, tener un poquito más de conciencia de todo lo que han dicho las sagradas escrituras”, indicó.
“Lo quería compartir, quería saber si soy el único que le está pasando esto o es algo ya colectivo", cerró tras relatar su particular experiencia espiritual.
Cabe recordar que Julián Serrano se había alejado un tiempo de las redes tras recibir varias críticas por un polémico posteo tras la muerte del cantante Liam Payne en octubre de 2024 que indignó a sus seguidores.
"Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacía nada más que ayudar a las personas. Alguien que amó con todo su corazón. Me voy de X", sostuvo el influencer en su cuenta tras la andanada de críticas que recibió durante varios días al hacer referencia a la trágica muerte del ex integrante de One Direction.
Julián Serrano abrió su corazón y sorprendió al dar detalles sobre su vínculo con Oriana Sabatini, quienes se separaron en 2017 tras tres años de noviazgo.
En noviembre de 2024, en una nota con Pronto, el influencer confesó cómo quedó el diálogo con la cantante una vez terminado la relación de pareja.
"¿Con Oriana Sabatini, tu ex, nunca más volviste a hablar?", le consultaron al influencer. Y él se sinceró:"Nunca más nos vimos en persona. No nos cruzamos más. Por mensajes, sí. Piola, buena onda".
El joven reveló también que la saludó por su casamiento con el futbolista Paulo Dybala. "Le envié un mensaje. La gente se crea películas enormes pero, de verdad, está todo bien", comentó.
Y detalló sobre la ruptura: "Que el vínculo de pareja no haya funcionado, no significa que esté todo mal. Yo tengo la mejor con todo el mundo y cero resentimiento con nadie".