El alarmante video por el brote místico de Julián Serrano: "Escuché el llamado de Dios"

"Es tremendo el cambio que uno genera en su vida cuando empieza a rezar, encomendarse, a creer, a tener fe, a orar bien", agregó Julián Serrano reflexivo.

Tras explicar la situación que vivió, Julián Serrano llamó a sus seguidores a que le comenten si vivieron algo similar o situaciones parecidas: “Lo quiero compartir, quiero leer otro tipo de cosas, quiero tener otro tipo de pensamientos, quiero ver la vida desde otros ángulos, tener un poquito más de conciencia de todo lo que han dicho las sagradas escrituras”, indicó.

“Lo quería compartir, quería saber si soy el único que le está pasando esto o es algo ya colectivo", cerró tras relatar su particular experiencia espiritual.

Cabe recordar que Julián Serrano se había alejado un tiempo de las redes tras recibir varias críticas por un polémico posteo tras la muerte del cantante Liam Payne en octubre de 2024 que indignó a sus seguidores.

"Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacía nada más que ayudar a las personas. Alguien que amó con todo su corazón. Me voy de X", sostuvo el influencer en su cuenta tras la andanada de críticas que recibió durante varios días al hacer referencia a la trágica muerte del ex integrante de One Direction.

La confesión de Julián Serrano sobre su vínculo con Oriana Sabatini

Julián Serrano abrió su corazón y sorprendió al dar detalles sobre su vínculo con Oriana Sabatini, quienes se separaron en 2017 tras tres años de noviazgo.

En noviembre de 2024, en una nota con Pronto, el influencer confesó cómo quedó el diálogo con la cantante una vez terminado la relación de pareja.

"¿Con Oriana Sabatini, tu ex, nunca más volviste a hablar?", le consultaron al influencer. Y él se sinceró:"Nunca más nos vimos en persona. No nos cruzamos más. Por mensajes, sí. Piola, buena onda".

El joven reveló también que la saludó por su casamiento con el futbolista Paulo Dybala. "Le envié un mensaje. La gente se crea películas enormes pero, de verdad, está todo bien", comentó.

Y detalló sobre la ruptura: "Que el vínculo de pareja no haya funcionado, no significa que esté todo mal. Yo tengo la mejor con todo el mundo y cero resentimiento con nadie".