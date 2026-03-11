Ian Lucas dejó atrás el escándalo y se olvida de Evangelina Anderson: qué hizo para superarlo

Así, el joven optó por irse del país. En primer lugar viajó a México para reencontrarse con su amigo, también influencer, Fede Vigevani, con el que suele genenar contenido en redes no sólo para Argentina, ya que son muy conocidos en varios países latinoamericanos.

De esta manera, sus casi seis millones de seguidores se alegraron al verlo bailando y sonriendo junto a su colega en tierras aztecas, quienes esperan verlos pronto haciendo de las suyas en el mundo virtual.

Ian Lucas y Fede Vigevani

Qué dijo Ian Lucas en el explosivo descargo contra Evangelina Anderson luego de que ella negase el romance

Días atrás, Ian Lucas decidió romper el silencio y compartir un fuerte descargo en sus redes sociales, donde apuntó contra Evangelina Anderson y recordó algunas situaciones que, según su mirada, habrían ocurrido entre ambos durante su paso por MasterChef Celebrity (Telefe). En su mensaje, el influencer sostuvo que esos momentos existieron, aunque la modelo los haya negado públicamente en más de una oportunidad.

A lo largo de su participación en el reality culinario, Evangelina Anderson se encargó de remarcar en varias entrevistas que entre ella y el joven influencer de 26 años nunca pasó nada. Para la modelo, el supuesto romance fue simplemente una interpretación de los seguidores del programa, que comenzaron a “shippearlos” y a imaginar un vínculo sentimental que, según insistió, nunca existió. Incluso, en distintos programas de televisión también mencionó la diferencia de edad entre ambos como uno de los temas que alimentó ese tipo de especulaciones.

La ex pareja de Martín Demichelis llegó incluso a hablar directamente con PrimiciasYa para desmentir cualquier tipo de acercamiento. En aquel momento aseguró que la relación que circulaba en redes era completamente ficticia. También hizo referencia a una publicación sobre el final de ese supuesto vínculo, posteo que luego generó una respuesta. Sin embargo, tiempo después decidió borrar los comentarios que había dejado, algo que muchos interpretaron como una señal de que tal vez la historia tenía más aristas de las que se habían contado públicamente.

Descargo Ian Lucas 1

Ese escenario fue generando incomodidad en Ian Lucas, quien sintió que sus sentimientos estaban siendo minimizados. Para él, lo que ocurrió no fue un simple juego televisivo ni una estrategia para generar repercusión, sino algo que vivió de manera auténtica. Por eso, cada vez que escuchaba una desmentida pública o una versión que relativizaba lo ocurrido, lo tomaba como un gesto que dejaba en segundo plano algo que para él había sido importante.

"Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no boludo", expresó Ian Lucas, dejando en claro su enojo por cómo se manejó mediáticamente la situación con la ex de Martín Demichelis.

Luego agregó: "Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad".

Descargo Ian Lucas 2

Más adelante continuó con su descargo sin mencionar directamente a Evangelina Anderson: "Sinceramente lastima ver como esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene la oportunidad sin importar como me puedo sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando siempre la historia fue otra".

También remarcó: "Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino".

Aunque evitó dar detalles concretos sobre lo ocurrido entre ellos, Ian Lucas insistió en que lo que experimentó fue verdadero. "Lo que viví fue real. Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad", escribió en su comunicado.

Finalmente, el youtuber y cantante cerró su mensaje con un agradecimiento para quienes lo acompañan y dejó en claro que no volverá a referirse al tema: "Gracias a quienes me acompañan siempre y entiende que detrás de las redes o la prensa también hay una persona. No voy a hablar más del tema, gracias por el respeto".