MasterChef Celebrity: quién quedó eliminado tras una difícil prueba de pastelería

En cambio, hubo una participante que no logró convencer con su plato y ni siquiera llegó a completar la preparación tal como pedía la consigna.

Tras la deliberación del jurado, finalmente se anunció que Emilia Attias debía abandonar la competencia. Al despedirse del programa, la participante expresó con resignación: “Hoy me tocó a mí”.

Con esta decisión, el reality quedó definido de cara a su tramo final. De esta manera, Ian Lucas, Sofía “La Reini” Gonet, Maxi López y Claudio “Turco” Husaín se convirtieron en los cuatro semifinalistas de MasterChef Celebrity, y uno de ellos será quien se consagre como el gran ganador de la temporada.

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¿Qué le dijeron los jurados de MasterChef Celebrity a Emilia Attias tras su eliminación?

Tras la decisión del jurado de MasterChef Celebrity (Telefe), Emilia Attias se convirtió en la última eliminada antes de las semifinales y recibió una emotiva despedida de parte de los chefs.

El primero en dedicarle unas palabras fue Damián Betular, quien destacó la identidad que la actriz logró construir en sus platos a lo largo del certamen. “Ay Emi, te juro que me queda grabado todas las galas que nos acompañaste. Si yo no te viera a vos y trajeras un plato, sabría que es un Emilia Attias auténtico, porque en esta competencia lograste sabores, combinaciones. Llevate eso, porque no se logra fácilmente, que uno vea un plato y entienda que esos sabores los podes hacer vos y solo vos. Para mí eso es lo más importante que te llevás de Masterchef Celebrity, algo que te apasiona lo transformaste en sabores y tus platos quedan en la memoria”, expresó.

Luego tomó la palabra Germán Martitegui, quien resaltó la pasión que la participante mostró por la cocina durante toda la competencia. “Ninguno de nosotros tiene dudas de tu amor por la cocina, por los sabores, has demostrado infinidad de veces que te apasiona, que sabes mucho, que hay una idea y una filosofía detrás de lo que cocinás. Claramente eras una de las candidatas. Te vamos a extrañar muchísimo, fuiste una gran alegría, una sorpresa todo el tiempo. Vos sos una gran ganadora y te deseamos lo mejor”.

Emilia Attias

A su turno, Donato De Santis también valoró la personalidad culinaria de Attias y su apuesta por sabores poco convencionales dentro del programa. “Lo lindo es que no te guardaste nada, siempre creíste en lo que ibas a cocinar, esto es el espíritu ganador. Llegaste hasta casi el final, estás entre los mejores cinco. Rescato esas ganas tuyas, casi testarudas, de decir ‘este es mi camino’, porque los platos más exóticos de esta temporada fueron los tuyos, algunos realmente ganadores, y así se hace, no bajaste nunca los brazos”.

La despedida continuó con un momento muy emotivo cuando la conductora Wanda Nara se acercó para abrazarla. Visiblemente conmovida, Attias agradeció las palabras del jurado y el aprendizaje que le dejó su paso por el ciclo. “No me esperaba nada de lo que me dijeron, gracias. Me voy feliz, aprendí un montón, descubrí que me gusta más de lo que pienso la cocina, este programa me reconectó con eso”, expresó.

Finalmente, la actriz dejó su delantal y se despidió de las cocinas del reality, que ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas: el Turco Husaín, Maxi López, Ian Lucas y la Reini.