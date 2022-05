Matías Alé habló de su madre y se quebró: "Fue mamá y papá"

Y en ese contexto destacó que su mamá lo ayudó mucho cuando tuvo su brote psicótico y lo contuvo en ese duro momento al lado de la cama.

"Yo decía por favor que no me agarre de vuelta. Mi mamá me acariciaba la frente hasta que yo me dormía. Sin ella, no hubiera sido posible estar bien", precisó muy emocionado el actor, contenido en todo momento por Carmen Barbieri.

"No hubiera sido posible sin ella. Lo bueno es que ahora tenemos tiempo para disfrutar, más allá de que en algún momento tuvimos un distanciamiento", agregó.

"Yo la amo, ella lo sabe. Es la persona más importante de mi vida, con mi hermano. Y mis amigos que no se fueron", destacó Matías Alé.

Y siguió quebrado en llanto: "Cuando yo estaba internado, los días de visita eran los miércoles y los domingos. Ella me venía a ver, y teníamos una hora y media de visita, pero cuando se iba, la clínica cerraba las puertas. Yo lo único que quería era que llegue de nuevo el miércoles”.

"Te amo con todo mi corazón. Gracias y perdón si algo no salió como vos querías", finalizó Alé puro sentimiento.

Estefanía Berardi recordó cuando Matías Alé intentó seducirla por Instagram

Estefanía Berardi descolocó a su compañero Matías Alé y lo dejó en offside al recordar cuando hace un tiempo él le escribió por privado vía Instagram.

El actor reconoció que tiene las aplicaciones de citas Tinder y Hppn y luego Berardi contó que Matías le escribió vía redes.

"A mí los chicos que dicen que son fácil no me gustan", precisó Estefanía. Y ahí recordó cuando el actor le escribió por Instagram. "Fue hace muchos años, no me acuerdo (lo que decía el mensaje)", acotó.

Luego buscó en su historial lo que le había escrito Alé y lo leyó al aire: "No es nada grave". Y tras repasar brevemente el diálogo ella reconoció que dejó de contestarle. "Fue buena onda", indicó ella ante el intento fallido de Alé por conquistarla.