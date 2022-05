La conmovedora historia de Ronnie Arias y su 'sobrijo'

Ronnie Arias captura BASE.jpg Ronnie Arias en su visita a Perros de la calle (Urbana Play), donde contó en detalle cómo y por qué adoptó a su sobrino Juan.

Sobre cómo reaccionó ante semejante pedido, el periodista confesó "Me fui a negro, fue rarísimo. Porque aparte, yo creo que siempre quise tener un hijo y no era una opción. Pablo (su pareja) era el que se quería casar y para mí no era una opción”. Y agregó “Hablando de la convivencia, teníamos ideas diferentes de lo que pensábamos que tenía que ser a futuro. Pero ahora tengo un heredero, chicos. Entonces le dije que sí y nos fuimos a dormir”.

En tanto, Arias continuó su relato explicando que “A eso de las tres de la mañana sentimos que se mueve la araña del comedor, y la fui a despertar a mi madre, que estaba viviendo con nosotros. Nos quedamos mirándola, nos miramos y los dos pensamos que era mi hermana, la Chivi, que estaba dando el okey”.

El pedido de Juan a Ronnie Arias: "Quiero ser tu sobrijo"

Pero la historia no termina allí porque pasadas esas tremendas horas familiares tras la muerte de Silvia, Ronnie Arias recordó al borde de las lágrimas: “Ese día, Juan me dice en el almuerzo: ‘yo no quiero ser su hijo, quiero ser su 'sobrijo'. Y acá estamos, construyendo un camino. A veces re difícil, tuvimos discusiones horribles, porque él es una persona de 19 años y yo de 60, pero generando un amor y una responsabilidad diferente”.

ronnie arias y su sobrijo Juan .jpg Ronnie Arias junto a Juan, su sobrijo.

Por último, sobre la relación actual entre él y Juan el periodista argentino finalizó contando “Ahora vivimos juntos, compartimos cosas, nos hacemos regalos y se puede decir que mi hermana la Chivi me dejó el regalo más hermoso que puede tener un ser humano”.