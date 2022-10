Matías Morla muy duro contra Verónica Ojeda, y más cerca de Dalma y Giannina Maradona

Embed

Al ser consultado por la causa en la que, entre otras cosas, los hijos de Diego pelean por la marca Maradona, aseguró que "son pavadas que ofenden a Diego, y un sector de los hijos lo humillan. No ceo que sean Dalma y Giannina", aseguró Morla y agregó "ahí hay otros compromisos que no son de ellas", dijo, y apuntó directamente contra Verónica Ojeda.

"Me parecen más lógicas Dalma y Gianinna hoy que Verónica Ojeda, ellas son lógicas a lo largo del tiempo, Ojeda conocí cuarenta y nueve, ella está influenciada por Mario Baudry (su pareja)", aseguró Morla.

Para cerrar, el abogado del Diez se refirió a la marca y dejó claro que "la marca es de las hermanas desde 2015 y la maneja Kity Maradona, en 24 países"

Dalma Maradona liquidó a Verónica Ojeda tras viajar a Dubai con Dieguito Fernando

Después de meses de calma, las cosas entre la familia de Diego Maradona volvieron a agitarse. Ahora, la ex del astro del fútbol, Verónica Ojeda, decidió ir a Dubai con su su hijo Dieguito Fernando Maradona por aparentes irregularidades en la herencia. Ante esto Dalma Maradona la atendió sin filtro en las redes.

A la hija del ex delantero y director técnico de la Selección Nacional no le gustó nada que la ex de su papá haga esto y menos que lo trate de difundir en los medios.

Entonces, decidió contestar preguntas en sus redes y la liquidó. “¿Tenés idea de qué se trata el nuevo delirio de V.O.?”, le consultaron por las iniciales del nombre de la rubia.

“No, pero por suerte ya todos se dan cuenta que se trata de un nuevo delirio para tener algo de qué hablar y aparecer en los medios”, sentenció la mamá de Roma y Azul.