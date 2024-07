El mal momento de salud que atraviesa Matilda Blanco y por el cual se ausentó a LAM

“Vamos cayendo de a poquito, la semana pasada caí yo y hoy tengo cuatro angelitas, cada vez somos menos. Igual cuatro, pero buenas”, comenzó diciendo Ángel acompañado por Marcela Feudale, Fernanda Iglesias, Marixa Balli y Ximena Capristo.

Luego, puntualizó en la salud de la experta en moda e informó que horas antes del programa sufrió un desmayo. “Casi se nos muere Matilda hoy. Desmayo, deshidratación, la tenemos en reposo, pobre. Le mandamos un beso y ojalá pueda volver bien mañana", comentó.

La angustia de Matilda Blanco al contar sus intentos de ser mamá: "Fue bastante frustrante"

Esta noche en LAM (América) la diseñadora Matilda Blanco abrió su corazón acerca de un momento muy delicado en su vida y contó cómo fue su proceso para intentar ser mamá.

Todo se dio en el marco de una charla sobre reproducción asistida con Carmela Bárbaro como invitada al programa y fue así como la diseñadora decidió contar su historia.

“Yo hice el tratamiento, e hice 6 intentos pero bueno, no quedé embarazada. Fue bastante frustrante", comenzó diciendo Matilda.

En eso el conductor Ángel de Brito le preguntó si esto había sido en distintos momentos y ella explicó: “Fue todo seguido, me encontré con médicos que me trataban un poco mal, después me separé...”.

“No es siempre tan romántico tampoco, lo sufrí bastante. Lo hice acompañada pero en el último ya me estaba separando”, expresó y luego puntualizó en un episodio junto a su pareja de aquel entonces que la dejó marcada.

“La que pone el cuerpo es la mujer, pero no es para nada romántico para el hombre, y eso me lo dijo. 'Yo necesito tener un hijo de manera romántica', me dijo eso, y es una frase que no me lo voy a olvidar nunca en la vida. Fue tan dolorosa”, confesó.