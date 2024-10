Matilda Blanco se desvistió en pleno vivo de LAM por un fuerte motivo: el video

Lo cierto es que pudo verse en pantalla que la angelita llevaba puesta la misma exacta prenda que la integrante de El Impertinente (Net TV) había lucido en pantalla esa misma tarde, algo que Matilda no pudo tolerar.

Fue allí cuando la asesora de modas gritó en pleno vivo "¡Me la saco en vivo!", y acto seguido se levantó de su silla y comenzó a desabotonarse su camisa. Y si bien no llegó a quitársela del todo, sí la levantó y por unos instantes dejó a la vista su corpiño.

"¿Se la puede sacar?", pidió Yanina Latorre, mientras que Nazarena Vélez sugirió "O hacétela top", en medio del asombro y el pedido del conductor para que no se desvista en vivo. En tanto, Matilda se ató la blusa por unos instantes a la altura de la cintura y lució su abdomen.

Claro que minutos más tarde, una de las vestuaristas del canal le acercó una camisa blanca para que se cambiase, por lo que a pesar de que amagó con hacerlo frente a las cámaras, finalmente optó por salir del aire unos minutos para luego regresar con la nueva prenda puesta.

El duro relato de Matilda Blanco sobre la cirugía estética que le arruinó la vida: "No saben lo que sufrí"

A raíz de la detención del conocido cirujano Cristian Pérez Latorre en Estados Unidos por operar sin la habilitación correspondiente y tras salir en libertad luego de pagar una millonaria fianza, Matilda Blanco contó en agosto pasado su dura experiencia con una cirugía estética que se realizó con una cirujana plástica y que le arruinó la vida.

La coach de imagen recordó cuando en 2018 se sometió a un procedimiento estético conocido como dermolipectomía y que eso derivó en serias complicaciones en su salud.

“Me la hizo una cirujana plástica y la hizo mal porque no me cerró la pared abdominal y un tiempo después se me hizo una hernia. Tuve que vivir con esa hernia un tiempo largo, estuve fajada mucho tiempo porque me moría el dolor”, recordó con total angustia en LAM (América TV).

“Aparte tenía como un huevo, una cosa que me iba creciendo y finalmente después me tuve que operar de nuevo para que me cerraran la pared abdominal, me corrigieran todo, me sacaran el aire. Todo fue muy doloroso, muy tremendo, y no pude probar que me habían hecho esto”, agregó Matilda Blanco.

Y comentó que “la aseguradora y la médica, que no daba nunca la cara, me habían ofrecido 50 mil pesos como compensación”.

“Me pone re mal, chicos, me re angustia, no saben… La pasé tremendamente mal, muy mal. Y no conforme con eso, sin haberme pedido permiso, me hizo una pequeña lipo en las rodillas y me absorbió las linfas, y yo quedé con problemas linfáticos para toda la vida”, dijo al borde de las lágrimas.

"Tuve que hacerme muchos estudios de mucho sufrimiento. Chicos, no saben lo que sufrí. Es muy complicado no investigar sobre el médico o no saber quién es el cirujano", cerró Matilda Blanco muy movilizada por el tema.