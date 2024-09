Matilda Blanco contestó al duro ataque de María Eugenia Ritó: "Querer colgarse de..."

Y continuó: “Nunca en tu vida hablaron tanto de vos como ahora, que solo te nombran por criticar. Si no, por fuera de Ángel, no existís ni estás ahí. Lavate la boca antes de hablar de Benito Fernández, ridícula".

"Te invito a mis 2 pisos a conocer mi vestidor @matildablanco", la desafió la rubia. "¿Criticaste a @BalliMarixa y ahora le chupas el culo? ¿Cuando @AngeldebritoOk la autoriza a conducir? No llegas a nada. Ni vos te respetas. Pregunta; será por eso? #LAM", siguió Ritó enfurecida con la crítica de moda.

"¿Tuviste que salir con #MatíasAlé para que la gente sepa quién sos? Lo tuyo no es moda; es bullying. Te juzga el de arriba, no la gente, siempre con mala vibra, se percibe @matildablanco", remarcó la ex vedette.

"Ahora, los portales redactan por lo que digo, ¿Quién sos? Dame tu DNI @matildablanco", concluyó filosísima María Eugenia Ritó contra Matilda Blanco.

Qué dijo Matilda Blanco sobre el duro ataque de María Eugenia Ritó

PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Matilda Blanco quien minimizó el embate de la ex vedette María Eugenia Ritó y dejó en claro: "Lo único que tengo para decir es que yo no hablo de cuerpos ajenos, hablo de moda, no hay bullying".

"Yo critico la ropa. Si yo criticara a los que no son nadie para ella, para mí son todas las personas iguales. A la hora de ver un look yo no me miro quien es más importante o menos importante, yo solo critico un look", aclaró la coach de imagen.

"Hay que dejar de pensar en esas cosas porque existen los críticos de cine, de arte, espectáculos, es como muy gracioso. Pero bueno, la dejo tal vez con su ignorancia en querer colgarse de algo que no tiene sentido, que realmente me causa gracia. El resto de lo que haya para decir... LAM", concluyó Matilda Blanco.