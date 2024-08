Mauro abrió su corazón y contó su dura historia de vida en Survivor Expedición Robinson

Instantes después, les confesó que su padre tuvo una doble vida: “Lo descubrimos cuando yo tenía 13 años y él prefirió estar con la otra familia, a nosotros no nos quería ver. Cuando pasó todo esto, él se fue al psicólogo y a mí no me mandó, yo estaba totalmente traumado”.

Más adelante, abrió su corazón y recordó la dolorosa frase que le dijo su padre. “Un miércoles estábamos en un restaurante y me pidió que ‘dejara de hacer cosas amaneradas’. Le contesté que no lo hacía queriendo, que era algo natural en mí, y cuando volvimos en el auto, hablar de esto es algo que me pone mal aún a los 43 años, me dijo que ‘prefería un hijo muerto antes que un hijo puto’. Es algo que me marcó para toda la vida", expresó.

“Al otro miércoles me bañé y esperaba que me pasara a buscar, pero no apareció por 15 años. Cuando nacieron mis sobrinas, mi hermana lo volvió a traer así conocía a sus nietas. Así que no estuve muerto para él, pero casi”, reveló.

Survivor Expedición Robinson: Colli ganó un codiciado beneficio y las chicas de su equipo lo destruyeron

En Survivor Expedición Robinson (Telefe), los dos campamentos, el Norte y el Sur, tuvieron que participar de un nuevo desafío y el premio era, nada más y nada menos, que pasar una noche en un hotel.

El equipo rojo logró ganar la prueba y decidió que el azar elija al poseedor del premio. Ellos optaron por que cada participante tuviese un número y le pidieron al conductor Marley que dijera uno del 1 al 6, pero el presentador prefirió no participar y dejó que Baltasar López, del campamento Sur, nombrara un número. Él dijo "4" y Martín 'Colli' Collante se convirtió en el ganador del beneficio.

Luego, Colli tuvo que elegir a un jugador del equipo contrario para que lo acompañe y como Mauro Guarnieri y Martina Musillo no se decidieron, Baltasar terminó acompañándolo.

Muertas de bronca, sus compañeras Malena Kerschen y Fiorela Fraccaro lo criticaron duramente. “El hotel era para las mujeres. Considero que estuvo mal ideado y que es un bodrio lo que pasó”, opinó Malena durante su entrevista individual.

En tanto, Fiorela aseguró: "Es un desperdicio. Nosotras hubiéramos disfrutado más del hotel que él, que vive más en la naturaleza y salvajemente. Es todo una desgracia".