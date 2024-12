Mauro Icardi también recurrió a la Justicia y denunció a Wanda Nara: qué dice el escrito que presentó

La estrategia de Icardi la difundió el portal Teleshow y la denuncia contra Nara es por el delito de falsa denuncia y por estafa procesal.

“Todo se origina en los hechos que ocurrieron en la madrugada del sábado 30 de noviembre, cuando el deportista fue desalojado de la vivienda ubicada en dicho complejo de Zona Norte. La acción, ordenada por el Juzgado de Garantías N°2 de Tigre, con intervención de la UFI Género, consistió en un desalojo por “exclusión de hogar” en la vivienda que el deportista ocupaba en el lote 126. Además, se le impuso a Icardi una prohibición de acercamiento a Nara y a su domicilio, a partir de una acusación por amenazas”, según el documento.

Por su parte, Elba Marcovecchio había brindado varias entrevistas este lunes en el que señalaba a la empresaria por “una nueva falsa denuncia por inexistentes amenazas, por las que Wanda Nara va a tener que responder ante la Justicia”.

“La defensa argumenta que la denuncia por estafa procesal tiene sustento porque la mediática asegura en un expediente ante un juez que vive en el edificio Chateau, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pide excluirlo de ahí, y ante otro juez en Tigre asegura que su nueva residencia es en Santa Bárbara, para que tomen la misma medida”, señala el portal mencionado.

Icardi habría presentado entre las pruebas las fotos y videos que tomó en el country Santa Bárbara cuando llegó Wanda Nara junto a su peluquero, Kenny Palacios, su novio L-Gante, una escribana y dos abogados para desalojarlo

Icardi asegura, según el sitio, que le desapareció “un reloj Rolex y un neceser con 60,000 dólares. Horas después, personal policial y una fiscal de género se presentaron en la vivienda, donde se efectuó un allanamiento basado en una denuncia de Wanda Nara por amenazas y tenencia de armas, que resultó negativa en cuanto a la posesión de armas por parte de Icardi”.

“La exclusión de su hogar en Santa Bárbara se dio para favorecer a Wanda Nara, quien además posee otros inmuebles de uso personal y alquiler. Se detalla que la vivienda en cuestión es una propiedad ganancial. Asimismo, se solicita cautelarmente la atribución de un departamento en el edificio Chateau Libertador, en el piso 36, necesario para que el delantero pueda llevar adelante su recuperación médica”, indica Marcovecchio según el sitio.

La fuerte acusación de Cande Lecce contra Wanda Nara en medio de la guerra con Mauro Icardi

En las últimas horas, volvió a aparecer Cande Lecce -una supuesta amante de Mauro Icardi- e hizo una fuerte acusación contra Wanda Nara y su peluquero Kennys Palacios.

A través de sus historias de Instagram, la mediática expresó: "Hoy quiero contar la verdad: todo fue una maniobra de esta señora y su peluquero. Ellos se pusieron en contacto conmigo, orquestando todo y me pidieron que ensucie públicamente a Mauro. Eso no va conmigo".

Y continuó: "Siempre intenté hablar con respeto, pero como no les hice caso y quise jugar limpio, a ellos no les sirvió. Hace poco empecé la carrera de periodismo, y si quiero tener credibilidad en el futuro, necesito aclarar esto".

"Me dolió mucho que me tilden de mentirosa y me tiren con los lobos sin saber todo lo que había detrás", sostuvo.

Por último, escribió: "Pido disculpas a Mauro si en su momento le causé algún dolor. Siempre sean fiel a la verdad y a lo que son como personas".