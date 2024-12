Mauro Icardi ventiló la frase más terrible de Wanda Nara contra la China Suárez: "Si se cruzaba..."

"Te aclaro en qué miente: a Wanda le importa más destruir a la China que todos los efectos colaterales que pueda tener y no la supera", le manifestó Mauro al panelista.

"Trata a Pampita de violenta, se mete en cosas privadas de la gente, evidentemente no supera ella. Busca dañar el honor de otras mujeres que se ocupe de ver como va a defender sus mentiras en la Justicia que es lo que quiero que suceda, yo tengo pruebas de todo lo que digo”, sostuvo Mauro Icardi.

Y dejó en claro que no le pagó la mesa a la China en el restaurante donde coincidieron la semana pasada. El futbolista fue tajante al hablar de las acusaciones de violencia que hizo su ex en su contra.

Embed

"Wanda ejerció durante años violencia física para conmigo, también violencia digital la cual me trajo muchos problemas económicos, me robó las cuentas y escribía ella a jugadores que compartían conmigo equipo, y ponía posteos en Instagram que después generaban prensa", aseguró Mauro Icardi.

Y detalló situaciones de conflicto que atravesó con Wanda: "Por ejemplo cuando puso el huevito para tener un hijo en redes fue Wanda, mientras tanto yo estaba cuidando a las nenas y ella seguía haciendo una doble vida con Elián. La violencia psicológica que no vaya a ningún evento donde esté la China o ella iba a tomar malas decisiones y yo no estaba interesado en la China".

"Esto es fuerte pero me pidió que lo lea", advirtió Pepe Ochoa. Y continuó: "Wanda durante mucho tiempo me corría insinuando que se iba a matar si se cruzaba con la China o si yo me la cruzaba. Tengo todas las pruebas, presenté todo en la Justicia. Me violentó mediáticamente y nunca jamás le puse un dedo arriba y ejercí violencia".

Por último, Mauro Icardi mencionó que el proceso judicial está siendo utilizado como una estrategia para desacreditarlo: "Todo esto son estrategias judiciales, cuando vieron que todo lo que presentábamos nosotros la dejaba bastante mal paradas (a Wanda y su abogada Ana Rosenfeld). Me ridiculizó públicamente y me perjudicó laboralmente. Me hizo perder mucha plata con estas actitudes de violentas maltrato y querer controlar todo a través de mis redes y teléfono".

pepe ochoa mensaje de mauro icardi.jpg

Salió a la luz un audio de Wanda Nara hablando de Mauro Icardi y de la división de bienes: "Lo obligué a..."

Este lunes en LAM, América Tv, expusieron un audio de Wanda Nara en el que habla de su ex, Mauro Icardi, y de la polémica división de bienes.

“Todo el mundo dice ‘Wanda se la agarró con la mina’. Yo no me la agarré con la mina, yo a él lo hice mierda. Lo obligué a que me firme la división de bienes. Yo lo hice al toque”, se la escucha decir a la conductora de Bake Off Famosos en el mensaje de voz.

“Seguimos casados. No hicimos el divorcio, pero yo ya hice la división de bienes. Le dije ‘bueno, a partir de ahora lo que ganas... Yo sigo al lado tuyo, ganalo. Te lo hice ganar yo porque te traje yo a este club y me chupa un huevo, pero yo la división de bienes ya la hice", siguió Wanda en el audio.

Y continuó: "Entonces, cualquier cosa, ante la mínima cosa, agarro las valijas y me aseguré todo con un pibe que estaba desesperado por arreglarse. En otra situación, si él se hubiera enganchado con la mina no me daba una mierda, capaz”.

“O tendría que estar 8 años, como estuve con mi ex, peleándonos por la división de bienes. Con mi ex hice al revés. Firmamos el divorcio porque yo estaba con Mauro y yo me quería casar y todo con Mauro", continuó.

"Mauro era mi amigo y si yo dejaba a mi familia y todo por Mauro era para algo serio. Entonces, quería el divorcio pero la división de bienes me tardó ocho años. Para mí eso fue un trauma”, cerró la cantante de Bad Bitch.

"Esta es la Wanda real", comentó el conductor Ángel de Brito cuando terminó de escuchar el audio.