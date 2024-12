El comprometido plan de Wanda Nara y Maxi López para llevar adelante el divorcio con Mauro Icardi

"Wanda Nara llevará a sus tres hijos varones a Europa para que pasen la Navidad por primera vez con su papá. Maxi López vive en Suiza, pegado a Italia, entonces la conductora de Bake Off se quedara en Milán para reunirse allá con sus abogados", informó el periodista Gustavo Méndez.

En cuanto el viaje, el periodista precisó que se llevaría a cabo una vez pasado el día 10 de diciembre, ya que es la fecha de cumpleaños de Wanda.

"No se sabe si la acompañará su novio L-Gante ya que está a full con las grabación de su nuevo disco y ya se vienen lanzamientos previos al verano", agregó Méndez.

La desafiante actitud de Mauro Icardi tras el desalojo: el tenso video con Wanda Nara y una escribana

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi pasa sin duda por el momento de mayor tensión y en las últimas horas Yanina Latorre aportó un material revelador en imágenes.

La panelista de LAM, América Tv, compartió desde su cuenta en Instagram el momento exacto en que el futbolista era notificado por una escribana que tenía prohibición de ingresar a la casa del country de Santa Bárbara donde vive.

En el video se ve también a Wanda Nara, quien presenció el momento y hasta tuvo un cruce con su ex, quien se mostró en contra de esta medida.

"Yo no tengo ninguna restricción, tengo que quedarme acá hasta que el juez resuelva, no resolvió nada todavía", explicó el futbolista mientras bajaba de su auto y era notificado al intentar ingresar a la vivienda.

A lo que Wanda Nara le dijo: "No podes entrar a mi casa". Y Mauro le respondió con tranquilidad: "Somos cónyuges y no me podes prohibir la entrega".

En ese momento, la escribana intervino y aseguró: "Dejo constancia por una nota que tenés prohibición de entrar al inmueble, tengo la obligación de dejar la nota que vos tenés prohibición de entrar al inmueble porque ella (por Wanda) es la titular".

En el ciclo Desayuno Americano mostraron también las fotos del momento exacto en que el futbolista era se preparaba para retirarse de la casa con varias valijas tras la notificación oficial.

