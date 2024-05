Mauro metió la pata y destapó un verdadero fraude en Gran Hermano

"¿Vos no tuviste que hacer un casting diferente para este o ya lo tenían?", exclamó Zoe, sorprendida. Mauro no le respondió, hizo un silencio y un gesto, con el cual le dio a entender que su ingreso al reality fue directo, sin pasar por un proceso de selección como los demás. De inmediato, cambiaron a otra cámara.

"¿Entró por ser amigo de alguien?", "¡Mauro, acomodado!", "¡No se puede creer! ¡Acomodo!", "Es una acomodado de la producción para desestabilizar a Furia", fueron algunos de los comentarios entre los fans del programa en Twitter.

Embed

Gran Hermano: a Mauro se le quedó dura la mandíbula y generó preocupación

Esta tarde, los participantes de Gran Hermano (Telefe) recibieron una consigna para llevar a cabo un juego. Los chicos tuvieron que armar dos grupos e ir turnándose para pasar al frente y cantar un tema.

En un momento, bajaban el volumen de la música y tenían que continuar con la letra y la melodía. Si alguien del grupo se reía de su compañero, quedaba automáticamente eliminado.

Darío Martínez Corti tuvo su turno, le tocó Without Me de Eminem, pero no se sabía la letra y empezó a improvisar. Mauro D' Alessio hizo un esfuerzo para no reírse, hizo gestos muy caros con la cara, aunque no logró ocultar la risa.

La imagen del muchacho de Villa Urquiza con la mandíbula desencajada se replicó en Twitter y generó preocupación entre los fans de Gran Hermano. Afortunadamente, su rostro desfigurado no era otra cosa que un enorme esfuerzo para no quedar eliminado.