Mauro tomó la decisión más difícil tras su escandalosa pelea con Furia en Gran Hermano: "Me arrepiento"

Y agregó: “Comparto ciertas cosas con los 'Bros' y paso tiempo acá y hay muchas nominaciones en que coincidimos en lo que pensamos sin hablarlo. Podría haber jugado con ellos y me arrepiento un poco, pero ya está. La realidad es que no por eso me tienen que tratar de esa forma”.

“Si a mí me pinta jugar solo y nominar lo que a mí me parece es problema mío, con aciertos y con errores. Creo en esa a muerte y me la banco y se me tengo que ir será porque la gente lo decidió. No tiene nada de malo”, reflexionó.

“Llega un punto en que...no me hinchés las bolas. Dejame hacer la mía, vos hacé lo que quieras. Si querés nos cagamos nominando entre nosotros pero no me empecés a señalar. A mí me molesta que me señalen por boludeces y salto. Son estupideces y encima son mentiras”, remarco el joven de Villa Urquiza.

mauro y furia 1.jpg

Furia incluyó a Emmanuel en su plan para sacar a Mauro de Gran Hermano: "Cuando usas a una persona..."

Furia avanza con una estrategia contra Mauro Dalessio, quien a raíz de un conflicto pasó de ser su vínculo amoroso a su enemigo, por lo que se acercó a su dupla estratégica Emmanuel Vich para sumarlo a su bando.

Luego de conversar con Nicolás Grosman, a solas en la cocina de Gran Hermano, Juliana Scalgione amplió su plan contra Mauro al sumar a Emmanuel. Vale recordar que el joven intentó ser parte de la dupla pero falló al tener duros enfrentamientos con el estilista del reality show.

“Estás comiendo con un traidor, desayunando. No es por ser bueno y por no dejar solo a alguien. La persona que es traidora y por castigo se tiene que quedar sola”, sostuvo Juliana.

Enseguida, hizo referencia al planteo que le hizo a Nicolás Grosman: “Cuando usas a una persona 'por votos', no significa que te juntes todo el tiempo”. Previamente, arrinconó al integrante de Los Bros porque lo encontró con Mauro en privado y cuestionó su vínculo con Martín Ku.

Al relatar en detalle la charla que tuvo horas antes con Nicolás, contó a Emmanuel: “Le dije: ’No lloren, porque la gente ve, quién ayuda y acompaña al compañero y quién es dice que es compañero de no”.

Así es que continuó: “Es lo mismo que me pasó a mí con Agostina, estaba todo el día con ’Licha‘ y me decía que jugaba conmigo. No sean hijos de puta”. “Yo tuve la suerte de ver cómo jugás, entonces sé cómo pensás y antes de tu jugada los votos a dónde van”, dijo a Nicolás antes.

Finalmente, le confesó al estilista de Gran Hermano cuál es su decisión sobre dos miembros de Los Bros, porque todavía mantiene un vínculo próximo con Martín Ku: “Por eso yo no quiero que duerman en el cuarto ni Nico ni Bautista (...) Fallutos”, cerró.