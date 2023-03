Maxi destrozó a la producción de Gran Hermano 2022 por el reingreso de Alfa: "Va a ser un infierno"

La noticia generó indignación en las redes entre los seguidores del reality, Un ex Gran Hermano 2022, Maxi Giudici, estalló en TikTok luego de conocer la decisión de la producción.

"Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar y me dejaron solamente salir por zoom", comenzó diciendo el cordobés.

"Consulté cual era la consecuencia de eso, porque yo cumplo las reglas y él no, y no solo que no tiene malas consecuencia sino que lo premian. Va a entrar al programa, va a darle el gusto, porque es algo que él quería y a ellos les rinde, por rating, por plata. Van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, arrogancia. Terrible. Un asco. Espero que sea una estadía pasajera, más que nada por mis compañeros", enfatizó.

Al finalizar, Maxi anticipó que la visita de Alfa provocará malestar en la casa. "Van a ver entrar a ese tipo por esa puerta y va a ser un infierno. Pobre. Espero que, por lo menos, sea entretenido", concluyó.

Gran Hermano 2022: Ariel Ansaldo denunció que Alfa lo amenazó

Hace unos días, Ángel de Brito reveló en LAM que Ariel Ansaldo y Walter Alfa Santiago casi terminan a las piñas en los pasillos de Telefe. El hombre de Tigre le insiste a su ex compañero que no quiere que hable de él.

El viernes en el programa de América TV, el experto parrillero habló del feroz enfrentamiento. "Hace unos días, yo estaba haciendo un vivo con Thiago, él se me pone atrás y me dice: 'sé que estás hablando todavía de mí'", comentó diciendo.

Ansaldo explicó que trató de calmar a su compañero, pero continuaba indignado. "Le dije: 'dejate de joder'. Y me respondió: 'si seguís así, te voy a hacer una demanda'", detalló.

"Me pongo la camisa, me voy al pis y aparece él de vuelta. Le digo: 'mostrame dónde hablé de vos'. Busca una foto y me dice: 'este es mi abogado'", agregó.

Al finalizar, Ansaldo aclaró que evitó seguir confrontando con su ex compañero. "Discutimos, pero me di media vuelta y me fui. ¿Una demanda? ¡Ya está!", concluyó.