Maxi López contó cuándo dejará la Argentina para reencontrarse con Daniela Christiansson y su hija Elle

Además, López le contó a este portal que el próximo domingo 26 se irá de Argentina y regresará a Europa para reencontrarse con Christiansson y su pequeña hija Elle.

El empresario saldrá del país un día después del cumpleaños de su hijo Valentino, fruto de su pasada relación con Wanda. El mayor de los tres hermanos cumple el sábado 25 de enero.

Cabe recordar que el último miércoles Maxi había compartido en sus historias de Instagram una indirecta para ¿Icardi? "¿De qué sirve la riqueza en los bolsillos, si hay pobreza en la cabeza?", había publicado López en sus redes sociales.

Maxi López y Daniela Christiansson..jpg

Salieron a la luz audios de una fuerte discusión entre Wanda Nara y Maxi López: "Decís mentiras"

El conductor Ángel de Brito mostró este martes en LAM (América TV) viejos audios de una fuerte discusión entre Wanda Nara y Maxi López por la manutención de sus hijos.

"Esto ya lo vivimos. Los vivimos con Maxi López, en su momento. Estas acusaciones eran calcadas a lo que pasó hacia 10, 15 años atrás con Maxi López cuando se separaron y el conflicto era entre Maxi y Wanda por los hijos", comenzó diciendo Ángel.

"En junio de 2015 Mauro Icardi le mandó a Marcela Feudale -que estaba trabajando en Infama- un mail con esos audios", explicó el presentador. "Es el mismo modus operandi", aseguró la angelita.

"Qué hablás vos, la con... de tu madre, vos no hablés, pelo... Siempre quiero hablar con el mismo nenito y quiero hablar con los que siempre duermen. No, papá siempre te dice la verdad, el que decís mentiras sos vos, que el otro día me dijiste que estaba durmiendo, a las 17", se le escucha decir a Maxi en la primera parte del audio a uno de sus hijos y a Wanda.

Acto seguido, De Brito contextualizó: "Esta es la primera parte, obviamente está cortado, porque está el nene interviniendo todo el tiempo. Discute con el padre de igual a igual".

"Hay una amenaza velada permanentemente de que 'no puedo hablar con tus hermanos'", sumó Feudale. "Wanda tiene el mismo conflicto con Maxi y ahora con Mauro. Evidentemente el conflicto también es Wanda", sostuvo el conductor.

"Escuchame una cosa, tenés que pasar las vacaciones con tu papá y con tu mamá, yo te fui a buscar y tu mamá no me dejó ir a buscarte", se le escucha decir al exfutbolista en otra parte del extenso audio.

"El nene no quería saber nada en ese momento con el padre, estaba muy enojado, y le decía cosas de adultos", explicó De Brito.

En otra parte de los audios, se le escucha insultar a Maxi: "Le rompiste la cabeza, pedazo de pel... le rompés la cabeza a los nenes”.