Wanda Nara aniquiló a Mauro Icardi por no ir al cumple de su hija y lo comparó con Maxi López

“Estaba invitado. Wanda me dijo que no tiene ninguna perimetral”, aseguró Pochi y reveló que en la intimidad la figura de Telefe destacó el comportamiento de López como padre de sus tres hijos varones -Valentino, Constantino y Benedicto- en detrimento de las actitudes que está teniendo Icardi con las dos nenas -Francesca e Isabella-.

“Ellos estaban viviendo en Milán, en una casa que le habían dado, una casa de Mauro. Era el cumpleaños de Valentino y Maxi estaba en Sicilia. Se tomó un avión y fue hasta el festejo. En pleno quilombo. Wanda me decía que en ese momento era un quilombo...”, confió la instagramer sobre el accionar de Maxi años atrás.

Al tiempo que agregó sobre el picante comentario de Wanda sobre el festejo de la nena el día de su cumpleaños: “Lo que me decía es ‘imaginate que el cumpleaños no lo hice en la casa de Elián, lo hice en la casa de Santa Bárbara, que fue una casa en la cual estuvo también Mauro’... ‘Pudiste haber venido. Podrías haber venido a mi casa’”.

Mauro Icardi y Maxi López.jpg

Apareció el audio más repudiable de Wanda Nara contra la China Suárez y la dura respuesta de Mauro Icardi

La relación de Wanda Nara y Mauro Icardi pasa sin duda por su momento más tenso después de separarse y de que el futbolista blanquease hace poco su romance con la China Suárez.

Desde las redes sociales, el futbolista y la actriz se muestran muy enamorados mientras que él mantiene un fuerte enfrentamiento en la Justicia con su ex esposa.

En el programa Desayuno Americano, América Tv, se mostró un explosivo y reciente audio de una picante conversación telefónica entre Wanda y Mauro, donde la mediática apunta fuerte contra la China Suárez.

"Tengo que hablar con las nenas, no te metas en la conversación", le decía Icardi a Wanda. A lo que ella le respondió: "Que las tengas con la angustia si vas a venir, decirles si vas a venir o no, estaría bueno, no jugar al misterio".

"Estaría bueno que no la llames hablándole de la hija de la prostituta que tu amante, no da. No son ni bienvenidas ni en mi casa ni en la tuya, te tenés que ubicar", arremetió Nara contra su ex.

Fue allí cuando el futbolista retrucó fuerte recordando el vínculo de ella con el cantante de cumbia 420: "La misma prostituta que fuiste vos con L-Gante y te fuiste con la hija y la metiste en la casita de mi hija. Y bueno, ¿viste como cambia todo?".

"Te fuiste a Brasil con tu noviecito y dejaste a tus hijas tiradas", desafió él. "Me fui dos días, ni en pedo me banco nenes ajenos en mi casa, no soy tan bolu..", le aclaró ella en una charla muy tensa.