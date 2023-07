Maxi López disparó contra Jorge Lanata tras haber hablado de la salud de Wanda Nara: "Le faltó..."

En Ezeiza, recién aterrizado, López le respondió al periodista. "Para mí le erra porque me parece que cualquier tipo de noticia, de este tipo tan personal, me parece que por respeto tiene que salir a hablar la persona", dijo Maxi.

"Me gustaba lo que hacía Lanata pero me parece que con esta, se equivocó mal, porque no sabe que hay cinco hijos atrás y me parece que le faltó un poquito de empatía", aseguró el exfutbolista, quien también admitió que se quedará en el país el tiempo que sea necesario para acompañar a Wanda y a sus hijos.

"Ahora voy a llegar a casa ver a mis hijos. Vengo a Argentina para eso, para reencontrarme con ellos", le subrayó a la prensa. Acto seguido, uno de los cronistas le consultó si Lanata debería pedir disculpas por lo que dijo. "No quiero entrar en polémicas. Yo pienso en mis hijos, nada más", cerró Maxi.

El posteo que compartió Maxi López, en medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara

Wanda Nara y Maxi López siempre tuvieron diferencias. La mediática y su ex protagonizaron peleas eternas luego de separarse. Sin embargo, en el último tiempo, el vínculo mejoró muchísimo.

De hecho, el ex jugador cuidó a los hijos que tiene en común, Valentino, Constantino y Benedicto, y a las hijas que ella tuvo con Mauro Icardi, Francesca e Isabella, cuando la pareja estaba atravesando una dura crisis.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Maxi colgó una imagen con un gran valor simbólico, en medio de la enorme preocupación por la salud de Wanda Nara, que estuvo internada y haciéndose estudios en el Sanatorio Los Arcos.

En la foto en cuestión están Valentino, Constantino y Benedicto uniendo sus manos en una pelota. "Soon the Boyz", fue el mensaje que sumó en el posteo.