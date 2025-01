Maxi López se refirió a los rumores de separación con Daniela Christiansson: su firme respuesta

“Ella no viene a la Argentina porque no se banca el mundo Wanda”, dijo Juan Etchegoyen en Desayuno americano (América TV). En sus palabras, el periodista manifestó que Daniela no estaría para nada de acuerdo con las polémicas que protagoniza la mediática con Icardi.

Además de este dato, se refirió a la supuesta ruptura. “La información que estamos manejando es que Maxi López se separó de Christiansson, su pareja de los últimos 11 años”, arrojó.

“Las cosas están mal, por eso él se queda un mes en la Argentina”, informó el periodista sobre el supuesto motivo por el que López continúa instalado en Buenos Aires.

Lo cierto es que PrimiciasYa habló en exclusivo con Maxi López y desmintió estar separado de Daniela Christiansson. "¡Mirá vos! No sabía nada. No es así, todas giladas", aseguró. Cabe recordar que el exfutbolista y Daniela son papás de Elle, la nena que nació en marzo del 2023.

maxi lopez Daniela Christiansson.jpg

El misterioso mensaje que compartió Maxi López en medio del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En las últimas horas, Maxi López compartió en sus redes sociales un misterioso y picante mensaje en pleno conflicto mediático y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

A través de sus historias de Instagram, el exfutbolista publicó una frase que decía: "¿De qué sirve la riqueza en los bolsillos, si hay pobreza en la cabeza?".

Además, el exmarido de la conductora de Bake Off Famosos acompañó el posteo con emoji de un signo de exclamación y otro de pregunta.

Los seguidores del ex deportista no tardaron en hacer conjeturas y consideraron que la frase podría ser una indirecta para el novio de la China Suárez.

Según Yanina Latorre, en una de las mediaciones entre Icardi y Wanda, el futbolista había gritado: "Soy millonario, hago lo que quiero".