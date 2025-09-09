A24.com

TIERNO

"Me explota el corazón": el emotivo mensaje de Florencia Bas a Úrsula Corberó tras anunciar su embarazo

Úrsula Corberó anunció que espera su primer hijo junto al Chino Darín, y Florencia Bas, madre del actor, le dedicó unas emotivas palabras.

9 sept 2025, 18:15
urusula, chino, florencia bas

Úrsula Corberó confirmó este martes que espera su primer hijo con el Chino Darín, lo que generó una verdadera revolución en las redes sociales y llenó de alegría a sus seguidores. Sin embargo, quien se mostró más conmovida fue Florencia Bas, la mamá del actor y mujer de Ricardo Darín.

“Esto no es IA”, escribió la actriz catalana en el epígrafe de la foto que subió a Instagram luciendo su pancita de embarazada.

“Me explota el corazón de alegría y amor, ¡los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindo, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja. Lo bella que estás”, escribió Bas emocionada.

La historia de amor entre Úrsula y el Chino comenzó en 2015, durante el rodaje de la serie española La embajada. En la ficción interpretaban a una pareja, y lo que empezó como un juego de actuación se convirtió rápidamente en una conexión real. Según contó el actor, fue un flechazo: lo primero que lo cautivó fue la risa de Úrsula, que escuchó durante una prueba de vestuario. Ella, por su parte, lo saludó con una frase que parecía salida de un guion: “Hola, soy tu novia”.

Desde entonces, atravesaron juntos distancias, proyectos y hasta una pandemia. En 2020, compartieron la cuarentena en Buenos Aires, lo que fortaleció aún más su vínculo. Hoy viven en Barcelona, pero viajan constantemente para acompañarse en sus carreras.

florencia bas ursula corbero

La foto con la que Úrsula Corberó confirmó que está esperando un hijo con El Chino Darín

En las últimas horas, Úrsula Corberó utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer una noticia muy especial: está esperando un bebé junto a su pareja, El Chino Darín.

La reconocida actriz española compartió una fotografía en la que se la ve mostrando su pancita, vestida con ropa de cama blanca, recostada en un sillón y mirando directamente a la cámara. "Esto no es IA", escribió Úrsula Corberó en el posteo, en el que también etiquetó a El Chino Darín. En pocos minutos, la publicación recibió miles de likes y comentarios.

"Qué hermosa noticia, viva el amor", "Felicidades familia", "Enhorabonaaaa!", "El bebé más hermoso del mundo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la diosa española.

ursula corbero

     

 

