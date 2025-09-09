"Me explota el corazón": el emotivo mensaje de Florencia Bas a Úrsula Corberó tras anunciar su embarazo

Desde entonces, atravesaron juntos distancias, proyectos y hasta una pandemia. En 2020, compartieron la cuarentena en Buenos Aires, lo que fortaleció aún más su vínculo. Hoy viven en Barcelona, pero viajan constantemente para acompañarse en sus carreras.

La foto con la que Úrsula Corberó confirmó que está esperando un hijo con El Chino Darín

En las últimas horas, Úrsula Corberó utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer una noticia muy especial: está esperando un bebé junto a su pareja, El Chino Darín.

La reconocida actriz española compartió una fotografía en la que se la ve mostrando su pancita, vestida con ropa de cama blanca, recostada en un sillón y mirando directamente a la cámara. "Esto no es IA", escribió Úrsula Corberó en el posteo, en el que también etiquetó a El Chino Darín. En pocos minutos, la publicación recibió miles de likes y comentarios.

"Qué hermosa noticia, viva el amor", "Felicidades familia", "Enhorabonaaaa!", "El bebé más hermoso del mundo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la diosa española.