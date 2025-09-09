A24.com

Premios Martín Fierro 2025: quiénes son los nominados para la gran fiesta de la televisión

En una emisión especial de Cortá por Lozano, el presidente de APTRA Luis Ventura presentó las categorías para la ceremonia que se realizará el 29 septiembre por la pantalla de Telefe.

9 sept 2025, 22:51
El lunes 29 de septiembre se llevarán adelante los Premios Martín Fierro de televisión abierta 2025. Esta noche, Luis Ventura y Verónica Lozano dieron a conocer los nominados al galardón que premia a lo mejor de la TV argentina.

Primero, se supo la señal por la que se van a emitir, Telefe, y la locación, el Hotel Hilton de Puerto Madero, como ocurrió con las últimas ceremonias.

Con el correr de los días, se conoció al conductor, Santiago del Moro, quien asumirá por tercer año consecutivo la responsabilidad de comandar la fiesta.

APTRA entrega los Premios Martín Fierro desde 1959 y representa una de las distinciones más importantes del espectáculo argentino. La ceremonia de reparto de reconocimientos es anual.

Luis Ventura con Martín Fierro de Oro.jpg

Todos los nominados a los Martín Fierro 2025

Reality

  • Cantando 2024 - América
  • Gran Hermano 2024 - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Jurados

  • Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
  • Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
  • Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece

Interés General

  • La Noche de Mirtha - Eltrece
  • Nara que ver - El Nueve
  • Susana Giménez - Telefe

Noticiero Nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe
  • Telenoche - Eltrece

Labor periodística femenina

  • Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
  • Soledad Larghi - América Noticias - América
  • Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve
  • Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Labor periodística masculina

  • Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
  • Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
  • Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ficción

  • El Encargado - Eltrece
  • El Método - El Nueve
  • Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Margarita - Telefe

Magazine

  • A la Barbarossa - Telefe
  • Cortá por Lozano - Telefe
  • DDM - América
  • Mañanísima - Eltrece

Big Show

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • La noche perfecta - Eltrece
  • Noche al Dente - América

Labor en conducción femenina

  • Pamela David - Desayuno americano - América
  • Mariana Fabbiani - DDM - América
  • Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
  • Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
  • Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
  • Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece

Labor en conducción masculina

  • Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
  • Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
  • Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece

Panelista

  • Luis Bremer - A la tarde - América
  • Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
  • David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
  • Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

  • ¡Ahora Caigo! - Eltrece
  • Escape perfecto - Telefe
  • Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero

  • Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
  • Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
  • Oliver Quiroz - A la tarde - América
  • Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

  • Bendita - El Nueve
  • Pares de comedia - NET
  • Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción

  • Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
  • Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
  • Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Actriz protagonista de ficción

  • Isabel Macedo - Margarita - Telefe
  • Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
  • Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Periodístico

  • A la tarde - América
  • GPS - América
  • LAM - América

Producción Integral

  • Bake Off Famosos - Telefe
  • Survivor, Expedición Robinson - Telefe
  • Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

  • Ariel en su salsa - Telefe
  • Comer para creer - América
  • Qué mañana! - El Nueve

Revelación

  • Lola Abraldes - Margarita - Telefe
  • Mora Bianchi - Margarita - Telefe
  • Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

  • Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
  • Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
  • Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

  • La Peña de Morfi - Telefe
  • Pasión de Sábado - América
  • Planeta 9 - El Nueve

Noticiero diurno

  • Arriba argentinos - Eltrece
  • El Noticiero de la Gente - Telefe
  • Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

  • Carburando - Eltrece
  • Conmebol Libertadores - Telefe
  • Copa América - Telefe
  • Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

  • El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
  • Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
  • Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

  • Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
  • Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
  • Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
  • Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla
Premios Martín Fierro.jpeg

     

 

