Premios Martín Fierro 2025: quiénes son los nominados para la gran fiesta de la televisión

Luis Ventura con Martín Fierro de Oro.jpg
Todos los nominados a los Martín Fierro 2025
Reality
- Cantando 2024 - América
- Gran Hermano 2024 - Telefe
- Survivor, Expedición Robinson- Telefe
Jurados
- Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
- Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
- Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece
Interés General
- La Noche de Mirtha - Eltrece
- Nara que ver - El Nueve
- Susana Giménez - Telefe
Noticiero Nocturno
- América Noticias - América
- Telefe Noticias - Telefe
- Telenoche - Eltrece
Labor periodística femenina
- Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
- Soledad Larghi - América Noticias - América
- Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve
- Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe
Labor periodística masculina
- Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
- Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
- Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve
Ficción
- El Encargado - Eltrece
- El Método - El Nueve
- Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
- Margarita - Telefe
Magazine
- A la Barbarossa - Telefe
- Cortá por Lozano - Telefe
- DDM - América
- Mañanísima - Eltrece
Big Show
- Bake Off Famosos - Telefe
- La noche perfecta - Eltrece
- Noche al Dente - América
Labor en conducción femenina
- Pamela David - Desayuno americano - América
- Mariana Fabbiani - DDM - América
- Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
- Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
- Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
- Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece
Labor en conducción masculina
- Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
- Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
- Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
- Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece
Panelista
- Luis Bremer - A la tarde - América
- Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
- David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
- Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe
Entretenimiento
- ¡Ahora Caigo! - Eltrece
- Escape perfecto - Telefe
- Los 8 escalones - Eltrece
Cronista / Movilero
- Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
- Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
- Oliver Quiroz - A la tarde - América
- Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe
Humorístico
- Bendita - El Nueve
- Pares de comedia - NET
- Pasó en América - América
Actor protagonista de ficción
- Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
- Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
- Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece
Actriz protagonista de ficción
- Isabel Macedo - Margarita - Telefe
- Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
- Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece
Periodístico
- A la tarde - América
- GPS - América
- LAM - América
Producción Integral
- Bake Off Famosos - Telefe
- Survivor, Expedición Robinson - Telefe
- Telenueve Central - El Nueve
Gastronomía
- Ariel en su salsa - Telefe
- Comer para creer - América
- Qué mañana! - El Nueve
Revelación
- Lola Abraldes - Margarita - Telefe
- Mora Bianchi - Margarita - Telefe
- Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe
Labor humorística
- Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
- Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
- Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe
Musical
- La Peña de Morfi - Telefe
- Pasión de Sábado - América
- Planeta 9 - El Nueve
Noticiero diurno
- Arriba argentinos - Eltrece
- El Noticiero de la Gente - Telefe
- Telenueve al Mediodía - El Nueve
Deportivo
- Carburando - Eltrece
- Conmebol Libertadores - Telefe
- Copa América - Telefe
- Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública
Branded Content
- El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
- Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
- Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe
Aviso publicitario
- Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
- Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
- Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
- Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla
Premios Martín Fierro.jpeg