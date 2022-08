Melody Luz contó cómo cayó en la trampa para ser hackeada

Embed

"Me mandaron un mail que parecía muy real que me iban a verificar TikTok, Instagram y me empezaron a pedir códigos, que una sabe que no hay que pasárselos a nadie", indicó Melody Luz ya más aliviada tras su regreso a Instagram.

"Me estaba haciendo las uñas, estaba distraída y pasé cualquier cosa. Me hackearon Instagram, mi mail y TikTok, lo que más me me importaba era Instagram y ya estoy acá", siguió la bailarina.

Y cerró con un consejo: "No contesten ningún mail, nunca les van a mandar un mail para pedir verificar nada. Yo lo sabía y me mandé la cagada, así que no lo hagan".

La declaración de amor de Alex Caniggia a Melody Luz

Tras terminar con el exitoso El hotel de los famosos, Melody Luz y Alex Caniggia, ganador de la primera edición del reality, siguen afianzando la relación que nació en el programa.

Desde Instagram, Melody Luz compartió un emotivo mensaje con una serie de fotos junto a su amor: "Inseparables vos y yo para siempre amore mío pingüinito", precisó en el posteo.

Luego, Alex Caniggia comentó a corazón abierto y muy enamorado esa publicación: "Solo necesito tres cosas para vivir, el sol que ilumine mis días, la luna para mis noches y a vos mi amor hermosa para toda la vida. TE AMO Mi pingüinita vos y yo para toda la vida juntos", expresó enamoradísimo.