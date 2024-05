Mercedes Ninci fue bajada de un colectivo en vivo en medio del paro general: el video

Ninci subió a hacer una nota con uno de los colectiveros que se encontraba trabajando de manera normal pese a la medida de fuerza gremial pero un inspector la detectó y le pidió que se baje de la unidad.

Fue en el barrio de Constitución, lugar donde suelen salir los colectivos y trenes para distintos lugares de Capital Federal y conurbano.

“Justo vino un inspector, no le gustó nada que estemos arriba del colectivo. Vamos a bajar para que el colectivero no tenga ningún problema, me subí de una. Me llamó la atención”, indicó la cronista mientras descendía del colectivo.

Al instante, el inspector en cuestión subió al colectivo para dialogar con el chofer. "Por momentos hay más colectivos que gente", observó Mercedes en la zona.

Tras el violento robo en su casa, Mercedes Ninci reveló por qué no piensa mudarse: "Dios me dio templanza"

Mercedes Ninci fue víctima de un violento robo en su casa en el barrio porteño de Almagro. La periodista se encontraba durmiendo junto a sus cuatro hijos y un sobrino suyo que vive con ellos, cuando, al menos, tres ladrones armados lograron ingresar en la vivienda en busca de dólares y objetos de valor.

Así lo reveló la propia Mercedes desde sus redes sociales, al compartir un video mostrando cómo quedó la casa tras varias horas tirados en el piso boca abajo y con los ladrones amenazando con matar a los hijos de la cordobesa, -Malena, Florencia, Lucas y Carolina, o su sobrino Marcos- si hacía la denuncia policial.

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Mercedes Ninci se mostró triste, impotente y hasta resignada ante esta situación de semejante inseguridad que cada día se incrementa más y más.

"La verdad es que no sé qué medidas voy a tomar, porque hoy en día ponés cámaras, ponés más rejas, ponés alambres con púas, pongas lo que pongas te van a robar lo mismo", confió a este portal mientras esperaba la llegada del cerrajero para cambiar la cerradura de su casa.

"Creo que las medidas no las tengo que tomar yo, sino el gobierno de la Ciudad. Ya hace una semana me intentaron robar y avisé", remarcó ante el reciente intento de forzar el portón de su vivienda. "Y vinieron y me robaron", agregó angustiada.

Con relación a sus hijos, la periodista cordobesa confesó que "están aterrados", así como aseguró firme: "Cambiarme de casa y de barrio no pienso porque los chicos se han criado en este barrio y en este barrio seguiremos, porque hoy donde vayas te van a asaltar igual porque no hay lugar de Buenos Aires que no te roben".

"Imaginate que yo salgo a la madrugada todos los días para ir a trabajar. Todavía no pensé qué voy a hacer. Es de terror, nos podrían haber matado. Decí que Dios me dio templanza y le decía a los chicos que no se exaltaran, que no les contestaran y que teníamos que estar tranquilos", concluyó todavía sin terminar de procesar todo lo ocurrido.