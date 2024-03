Tras el violento robo en su casa, Mercedes Ninci reveló por qué no piensa mudarse: "Dios me dio templanza"

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Mercedes Ninci se mostró triste, impotente y hasta resignada ante esta situación de semejante inseguridad que cada día se incrementa más y más. "La verdad es que no sé qué medidas voy a tomar, porque hoy en día ponés cámaras, ponés más rejas, ponés alambres con púas, pongas lo que pongas te van a robar lo mismo", confió a este portal mientras esperaba la llegada del cerrajero para cambiar la cerradura de su casa.

Casa Mercedes Ninci 1.jpg

"Creo que las medidas no las tengo que tomar yo, sino el gobierno de la Ciudad. Ya hace una semana me intentaron robar y avisé", remarcó ante el reciente intento de forzar el portón de su vivienda. "Y vinieron y me robaron", agregó angustiada.

Con relación a sus hijos, la periodista cordobesa confesó que "están aterrados", así como aseguró firme: "Cambiarme de casa y de barrio no pienso porque los chicos se han criado en este barrio y en este barrio seguiremos, porque hoy donde vayas te van a asaltar igual porque no hay lugar de Buenos Aires que no te roben".

"Imaginate que yo salgo a la madrugada todos los días para ir a trabajar. Todavía no pensé qué voy a hacer. Es de terror, nos podrían haber matado. Decí que Dios me dio templanza y le decía a los chicos que no se exaltaran, que no les contestaran y que teníamos que estar tranquilos", concluyó todavía sin terminar de procesar todo lo ocurrido.

Casa Mercedes Ninci 2.jpg

Mercedes Ninci sufrió un violento robo en su casa: "Vivimos un infierno"

Este miércoles por la madrugada, Mercedes Ninci sufrió un violento robo en su casa mientras dormía junto a sus cuatro hijos y su sobrino. La periodista compartió un video en sus redes sociales donde contó detalles del hecho. “Se llevaron todo”, indicó.

“Esta madrugada entraron ladrones a casa. Nos redujeron aquí en mi cuarto. Vivimos un infierno. Yo estaba con mis 4 hijos y mi sobrino que vive con nosotros. Gracias a Mama Antula y la Virgen de los Dolores nos hemos salvado. Es un desastre todo”, señaló Mercedes angustiada.

En la grabación que publicó en su cuenta oficial de Instagram, la cordobesa lamentó el hecho que tuvieron que vivir y mostró cómo quedó todo revuelto y tirado en su habitación.

Además, Ninci compartió la imagen de la Virgen de Los Dolores en quien puso toda su fe para sobrepasar la terrible situación.

Muchos de sus seguidores, amigos y colegas se solidarizaron con ella y le brindaron mensajes de apoyo. “Qué impotencia”, fue una de las frases que se repitió entre los comentarios.

En el caso interviene la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 50, a cargo del Dr. Orfila, Secretaría de la Dra. Soulé, que dispuso la intervención de la División Investigaciones Comunales 5 de la Policía de la Ciudad y la presencia de la División Rastros.