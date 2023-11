Mica Viciconte respondió de forma terminante a quienes la critican por los canjes: "A veces uno..."

“Se viene una semana de mucho cambio y estrés. Pero no quiero dejar de agradecer como siempre a cada una de las marcas que me acompañan, lo hacen muchas desde el día uno y otras nuevas que apuestan y confían en mi trabajo. Me están dando una mano enorme, mudarse es un cambio grande y también cosas que voy necesitan siempre están. Gracias”, agradeció en un primer momento.

Mica Viciconte sobre los canjes -agradecimiento

Luego pasó a hablarles a los haters y escribió: “A veces recibo comentarios como: ¿tu vida es un canje? Y la verdad que digo que feo leer esto porque a nadie perjudico. Mi trabajo en redes genera mucho trabajo y a veces si una marca me ofrece o yo no necesito algo, ¿por qué no ayudarnos entre ambos?".

“Hoy está todo tan caro que a veces uno quisiera tener ese dinero para poder comprarlo y no se puede ya que tenemos otras prioridades. Ojalá todos podamos estar súper bien y ayudarnos entre todos", finalizó.

Mica Viciconte sobre los canjes - a los haters

Fuerte aclaración de Mica Viciconte tras las versiones de crisis económica con Fabián Cubero

En las últimas horas comenzó a circular una fuerte versión indicando que Mica Viciconte y Fabián Cubero estarían pasando por una complicada situación económica, lo que la habría obligado a vender algunos premios de Masterchef. Es así que la influencer no dudó en recoger el guante y salir a hacer un fuerte descargo.

“Quiero hacer esta aclaración chiquitita. Vi una nota que me parece un papelón. Es poco serio decir que estoy pasando por una crisis económica. Es una falta de respeto para los que no llegan a fin de mes”, dijo de entrada la mamá de Luca Cubero desde sus Instagram Stories.

Al tiempo que agregó: “No tengo crisis económica. Dijeron que estoy vendiendo los premios de Masterchef. Tengo un solo trofeo que, por supuesto, no lo puedo vender, y no lo vendería. Y, aparte, ¿cuánto me pueden dar por un trofeo?”.

Mica Viciconte captura descargo contra Paparazzi por crisis económica.jpg

Asimismo explicó pronto se mudarán por lo que "hay muchos muebles que no entran o que no van, y se vendieron en su momento”.

Fue allí que Mica remarcó que “A veces, el error de muchos es pensar que, porque trabajamos en la tele somos millonarios y tenemos un sueldo tremendo, y ¡no! Somos laburadores, tenemos un montón de beneficios, que eso está buenísimo, pero sabemos cómo está el país, cómo están los ingresos, cómo cuesta ir a comprar algo. Lo sabemos”.

Por último, la actual pareja del ex de Nicole Neumann dejó bien en claro que no hay tal crisis financiera. “La realidad es que no tengo crisis económica, no me puedo quejar; tampoco me sobra el dinero. Pero no inventen. No me falta para comer, estoy bien y tranquila", concluyó tajante.