Mirtha Legrand hizo su predicción y dio el resultado del partido entre Argentina y Francia

Mirtha usó una escarapela con brillos y el número 10 en honor a Lionel Messi, y se mostró expentante para el partido de este domingo: “Vamos a ganar”.

Luego agregó: “Yo digo que ganamos 3 a 2”. Consultada por su abuela, Juana Viale se mostró con cautela y no quiso arriesgar un resultado: “A mí no me gusta decir esas cosas y vaticinar…”.

El emocionante video que se viralizó con Messi y Maradona para la final del Mundial Qatar 2022

Cuando faltan unas pocas horas para que se lleve a cabo la gran final del Mundial de fútbol Qatar 2022, donde la Argentina buscará su tercer título ante Francia, se viralizó un conmovedor video que repasa la historia de la Selección nacional.

El usuario de Twitter @KitoKP es el autor de las estremecedoras imágenes que comienzan con la bandera argentina flameando en el Monumento rosarino, con imágenes de Lionel Messi jugando de chico con la camiseta de Newell's Old Boys, con la de Barcelona luego, hasta verlo al capitán del equipo en la actualidad junto su mujer y sus tres hijos.

Con Leo como protagonista absoluto del video, en el que aparace Kylian Mbappé como el rival a vencer en representación de Francia, también se lo ve a Ángel di María en la cancha.

Pero como no podía ser de otra manera, la otra figura que no podía faltar es la de Diego Maradona que, sin duda, ha sido el primer astro del fútbol argentino, héroe absoluto de proeza de México 1986.

Con la voz en off en inglés del trailer de "Avengers: Endgame", el taquillero film de los superhéroes de Marvel estrenado en 2019, y las imágenes de la Selección Argentina, puede leerse un emocionante aliento a los dirigidos por Scaloni para este domingo.