Mirtha Legrand le pidió disculpas a Roberto García Moritán: "Se me fue la mano"

"Le quiero pedir disculpas, no estaba en mi ánimo discutir con él, pero no sé qué me pasó”, explicó muy reflexiva y reconociendo su equivocación.

Y reconoció sobre su accionar en pleno aire: “Me salió a relucir una cantidad de cosas que yo había leído que me habían molestado. Pero bueno, le pido disculpas".

"No me gusta que nadie se sienta mal en mi programa. Yo soy picante para preguntar porque me gusta, no me gusta hacer un programa aburrido. Pero esta vez se me fue la mano con la picardía me parece”, continuó Mirtha Legrand.

“Así que le pido disculpas, mil perdones Roberto. Y bueno, cuando quieras, este programa está abierto para lo que quieras decir. Y al público también, mil perdones", reiteró su pedido de disculpas a Roberto García Moritán.

"Me han criticado mucho en algunos programas y bueno, seguramente me lo merecía”, concluyó sincera.

El posteo de Roberto García Moritán tras el tenso cruce con Mirtha Legrand: "Siempre tan.."

Tras el picante ida y vuelta con Mirtha Legrand, Roberto García Moritán se volcó a sus redes y subió un mensaje contundente.

En la mesa el empresario se mostró incómodo ante las preguntas de la diva sobre su renuncia como funcionario de la Ciudad y el fin de su relación con Pampita.

En un momento, Moritán frenó a la conductora y le hizo un particular pedido: “Creo que estás siendo muy injusta. ¡Y me estás tratando mal! Y hay un tono que no me agrada".

"Todo el mundo te quiere tener, si no te pregunto lo que te tengo que preguntar, soy una estúpida", fue la respuesta de Chiquita.

En su cuenta de Instagram, Moritán se refirió a la tensión en el programa. “Mi respeto y cariño para Mirtha Legrand, siempre tan incisiva como generosa, ¡gracias por la invitación! Era importante para mí respetar a mi familia y concentrarme en transmitir lo vivido y sufrido. Ahora, a pensar en lo que se viene”, expresó.