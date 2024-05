Mónica Farro enfrentó los rumores sobre su separación: "Las parejas discuten y eso..."

Farro indicó que, por estas horas, está preparándose para el estreno de El Plan, la obra de Aldo Funes, que protagoniza junto a Chiqui Abecasis, Alejandro "Huevo" Müller y Kitty Locane en el teatro La Casona, y no quiere perder el tiempo desmintiendo trascendidos. "Hoy estoy con un estreno que es muy importante para mí. Esto que no tiene sentido, ni es drama", sostuvo.

En su cuenta de Instagram, la ex vedette también se expresó para dejar en claro que no está separada ni hay conflictos con su pareja, Leandro Herrera. "Cuando uno tiene una info siempre es mejor llamar a la fuente porque después pasa esto... me tengo que poner a explicar situaciones", manifestó.

"Las parejas tienen discusiones. Aparte meten gente que ni pincha ni corta (como la madre del hijo), que tiene muchos problemitas, pero no es un problema en nuestra pareja", siguió.

Y concluyó: "No tengo nada que decir con respecto a nada, si en algún momento hay algo se van a enterar por mí".

Mónica Farro reveló que le fue infiel reiteradas veces a su exmarido: "Lo engañé por..."

Mónica Farro se sinceró sobre su vida amorosa y reveló este lunes que le fue infiel a su ex marido reiteradas veces. "Necesitaba experiencia, me casé muy joven", admitió.

En el canal de streaming Bondi, la exvedette comenzó diciendo: “Yo fui muy infiel y estuve muy poco chongueando”. Cabe recordar que Farro estuvo casada por más de 17 años con Juan Ignacio Suris, el padre de su hijo.

“Me cuidaba mucho porque estaba casada. Yo necesitaba experiencia, me casé muy joven. Mi primer marido fue el futbolista, el papá de mi hijo, por eso me dejó, por infiel, después de diecisiete años”, contó en el programa conducido por Pepe Ochoa.

Inmediatamente, el panelista de LAM (América TV) le preguntó: "¿Cuántos años le fuiste infiel?".

Y confesó: “De diecisiete años fui infiel como siete u ocho años, lo que pasa es que me casé muy joven y sin experiencia, igual no es que era infiel todos los días, tenia unas cositas que mantenía. Yo seguía casada porque amaba esa persona”.