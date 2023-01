More Rial habló en A la Tarde del terrible robo que sufrió en su casa: "Fue una entrega"

"No puedo hacer una acusación a una persona sin una prueba contundente", dijo, aunque no negó que podría ser alguien vinculado a una amiga de ella tendría algo que ver con el hurto ya que no muchas personas conocían ese departamento y su ubicación.

"Hubo escenas confusas con horarios muy marcados que me marcaban los movimientos, fue una entrega, la llave de abajo no estaba forzada, había movimientos raros en la puerta de mi casa", dijo sobre las horas previas al robo y si bien no especificó el monto que le robaron, aseguró que "se trataba de bastante plata".

"Lo hicieron en dos horas el robo. Yo cometí un error antes de irme al boliche, que es bajar la caja fuerte para sacar plata y no quedó en el lugar de siempre. Encontré la casa dada vueltas", concluyó.

A More Rial le robaron joyas y dólares de su departamento: la palabra de su abogado

Tras la polémica por pedir plata en las redes, que generó gran polémica, el fin de semana delincuentes ingresaron al departamento de More Rial ubicado en el barrio porteño de Recoleta y se llevaron joyas dinero en pesos y dólares de una caja fuerte, con la modalidad escruche.

Se trata de la vivienda que habita Morena en Buenos Aires y que deja cuando viaja a Córdoba, su actual lugar de residencia.

PrimiciasYa se contactó con su abogado Alejandro Cipolla, quien dio detalles del episodio de inseguridad y aclaró que irán hasta las últimas consecuencias en la causa para dar con los autores del hecho.

"Sufrió un hecho vandálico, ya es de público conocimiento. Nos vamos a presentar como querellantes para que la causa avance porque no podemos entender cómo todavía no se analizaron las cámaras", explicó el letrado de la joven.

Y agregó: "No queremos que pase como pasa siempre y todo queda en una carpeta judicial tapada, vamos a intentar llegar hasta el fondo".

"Entendemos que hay complicidad de personas que ya tenemos individualizadas pero no vamos a decir los nombres para no entorpecer la investigación", precisó el abogado.

Y cerró: "Morena está mal, por eso anticipó su regreso a Córdoba, se iba a quedar más días y se fue. Es una locura estos hechos de inseguridad".