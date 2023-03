More Rial reveló el "peligroso" método para ganar dinero desde su casa

Instalada en Córdoba junto a su hijo Francesco, aunque tiene previsto regresar en breve a Buenos Aires, More ha sabido coquetear con la posibilidad de sumarse a Only Fans para monetizar sus sensuales fotos. Pero mientras se decide, ahora encontró una manera de generar dinero, si bien parece algo arriesgada: las maquinitas on line.

“No sé qué están esperando ustedes” escribió en las últimas horas More desde sus Instagram Stories con la pantalla de su notebook lista para jugar al casino virtual, alentando a su casi millón y medio de seguidores virtuales a imitarla, sin tener presente que, aunque sin quererlo, en cierta forma está incitando a quienes padecen de ludopatía.

More Rial se tatuó la cola, subió una foto y prendió fuego su cuenta de Instagram

Tras comenzar el 2023 con el pie izquierdo por el robo de joyas y dólares que sufrió en su departamento, More Rial mira hacia adelante y se enfoca en todo lo bueno que proyecta para este año, sobre todo después de un 2022 que resultó un sube y baja de emociones de todo tipo.

Es así que en las últimas semanas del año pasado la hija de Jorge Rial decidió hacerse algunos retoques estéticos, para así lograr la figura deseada luego del embarazo perdido meses atrás. Y como para sellar su nueva silueta, More optó por tatuarse un fueguito en su nalga izquierda.

Y como no podía ser de otra manera, la influencer compartió su nuevo dibujo de tinta desde su cuenta de Instagram no una, sino dos veces en los últimos días. "No compres con la gilada que te hablan de mi", escribió la rubia ultra picante junto a la primera publicación que lleva más de 20 mil likes y cientos de elogios.

En tanto, luego volvió a postear la misma imagen aunque con otro mensaje dirigido vaya un a saber a quién, pero contundente: "Y recuerda que la traición, con traición se paga" sentenció. Al que le quepa el sayo...