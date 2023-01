More Rial se tatuó la cola, subió una foto y prendió fuego su cuenta de Instagram

Morena rial tatuaje en la cola - 2023.jpg

Y como no podía ser de otra manera, la influencer compartió su nuevo dibujo de tinta desde su cuenta de Instagram no una, sino dos veces en los últimos días. "No compres con la gilada que te hablan de mi", escribió la rubia ultra picante junto a la primera publicación que lleva más de 20 mil likes y cientos de elogios.

En tanto, luego volvió a postear la misma imagen aunque con otro mensaje dirigido vaya un a saber a quién, pero contundente: "Y recuerda que la traición, con traición se paga" sentenció. Al que le quepa el sayo...

Morena Rial antes del tatuaje en la cola.jpg More Rial antes de tatuarse y luego de los retoques estéticos, mostró su silueta desde sus redes sociales, feliz por los resultados.

More Rial mostró cómo quedó su cuerpo tras tres cirugías estéticas

Luego de algunas semanas con el más bajo de los perfiles, a comienzos de diciembre pasado More Rial volvió a la actividad virtual y sorprendió con fotos de cómo quedó su figura tras pasar por el quirófano.

Así, la hija de Jorge Rial contestó algunas consultas de sus seguidores en Instagram y comentó que sí se realizó tres retoques estéticos: "Brazos, liposucción y bichectomia", indicó la joven de 23 años.

Fue ante la consulta puntual de un seguidor sobre si se hizo cirugía estética y la madre de Francesco aclaró que fueron esas tres mostrando imágenes de su cuerpo aún con vendas del postoperatorio.

Lo cierto es que More volvió a comentar cómo llevaba los días posteriores a la intervención y se mostró sonriente con amigas pero aún con los típicos dolores tras la intervención.

"Tajeada pero haciendo lo que puedo", dijo con humor. Y luego, pidió a sus seguidores que le hagan preguntas para no aburrirse: "Ayuden con el reposo", comentó.