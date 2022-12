Morena Beltrán le cumplió el sueño a su papá y lo llevó a Qatar a ver el Mundial

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Morena Beltran (@morenabeltran10)

La periodista de ESPN consiguió entradas a los partidos y un pasaje para que su padre viaje a Qatar y así disfrutar los partidos de la Selección Argentina juntos.

"Poder vivirlo con él es impagable. Si hoy soy lo que soy es por mis viejos y mi familia. Estoy muy feliz de que estés acá”, indicó Morena muy emocionada en un video que compartió en Instagram donde hablaba con su padre.

"Yo también", le respondió él emocionado y se fundieron un eterno abrazo. En el posteo, Morena agregó: "Lo juro por mi pellejo… Para mí Dios es mi viejo. Te amo!! Vivir un Mundial con vos, para mí es la gloria".

morena beltran 5.jpg

Morena Beltrán se la jugó y contó su arriesgada promesa si la Selección Argentina gana el Mundial

Morena Beltrán sueña, como todos los argentinos, con que la Selección Argentina de fútbol se alce con la copa en el Mundial que se disputa en Qatar.

La periodista deportiva de 23 años confesó, en una entrevista con el youtuber Ezzequiel, cuál es su jugada promesa si el equipo que dirige Lionel Scaloni consigue ganar.

"¿Qué promesa harías a cambio de que ganemos el Mundial? Algo medio jugado que se te ocurra...", le preguntaron y ella contestó: "¡Ay! ¿Qué puedo hacer? Porque en realidad, un tatuaje ya no sé si es una promesa válida porque yo creo que nos vamos a tatuar todos...".

"Tengo tatuada la fecha de la Copa América, mirá si no me voy a tatuar el Mundial o algo...", dijo el 10 de julio de 2021, cuando la Scaloneta derrotó a Brasil por 1-0 en el Estadio "Maracaná" de Río de Janeiro para quedarse con un título oficial después de 28 años de sequía.

“No sé, ¿qué hago? ¡Me tiño el pelo de celeste, no sé! ¡Horrible me va a quedar, chicos, pero bueno, un veranito!", sumó.

"Y sí, me parece que sí, que es lo más arriesgado que puedo hacer ¡Pelarme no me voy a pelar, chicos, es un montón!", indicó y agregó: "Mitad celeste y mitad blanco, una semana".