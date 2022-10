Morena Beltrán se la jugó y contó su arriesgada promesa si la Selección Argentina gana el Mundial

"Tengo tatuada la fecha de la Copa América, mirá si no me voy a tatuar el Mundial o algo...", dijo el 10 de julio de 2021, cuando La Scaloneta derrotó a Brasil por 1-0 en el Estadio "Maracaná" de Río de Janeiro para quedarse con un título oficial después de 28 años de sequía.

“No sé, ¿qué hago? ¡Me tiño el pelo de celeste, no sé! ¡Horrible me va a quedar, chicos, pero bueno, un veranito!", sumó.

"Y sí, me parece que sí, que es lo más arriesgado que puedo hacer ¡Pelarme no me voy a pelar, chicos, es un montón!", indicó y agregó: "mitad celeste y mitad blanco, una semana".

Las nuevas pistas que confirmarían el romance entre Morena Beltrán y un futbolista

Si bien este verano la joven periodista deportiva Morena Beltrán fue vinculada sentimentalmente al humorista Martín Bossi, todo indicaría que su verdadero amor sería un hombre de su ámbito, más precisamente un futbolista.

Todo parece indicar que Morena Beltrán está saliendo con Tomás Mantía, el 6 de Flandria, ya desde hace varios meses. Lo cierto es que a diferencia de la habitualidad, es el deportista quien ha compartido desde el año pasado algunas postales juntos. Por ejemplo, en diciembre de 2021 posaron abrazados junto a amigos en el Gigante de Arroyito por lo que la relación no es reciente.

Incluso, la periodista suele comentar con cierta familiaridad los posteos de Mantía, que por supuesto él responde en el mismo tono. Así puede verse en la última publicación del futbolista, donde Morena Beltrán lo piropeó "Ninguno con ese porrrte", al tiempo que Tomás le respondió con un emoji de un animalito con corazones en los ojos.

Otro dato que confirma el romance entre la periodista deportiva y el futbolista es el constante ida y vuelta entre ellos en las redes sociales.

Y si bien intentan mantener un perfil más bien bajo, de hecho ella -que es quien tiene la mayor exposición pública- no tiene fotos publicadas con él en su feed de Instagram, en el de él puede verse una postal juntos del mes de abril pasado en la que se limitó a acompañar con un emoji de un corazón blanco. ¡Que viva el amor!