La hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa sorprendió con tremendo mensaje contra Julián Serrano

Luego de su descargo contra Julián Serrano, Morena compartió en sus historias de Instagram un fragmento del discurso de Cristina Kirchner, quien el martes habló desde su despacho luego de haber sido condenada a seis años de cárcel e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.

Morena Echarri

Julián Serrano y sus fuertes declaraciones contra el Gobierno

Cabe recordar que en este último tiempo Julián Serrano tuvo varias declaraciones fuertes en contra del Gobierno. En septiembre de 2020, por ejemplo, opinó en Twitter sobre los controles para la compra de dólares anunciada por Miguel Pesce, el presidente del Banco Central.

“¿Se acuerdan que el año pasado me hicieron tendencia porque dije que había que dolarizar? El dólar en ese momento estaba a 42, hoy está en 200. Y me decían pelotudo a mí, paje…”, arrancó escribiendo.

“En este país sos clase alta ganando menos de mil dólares por mes. Lavando copas en un país en serio ganás 1.200 dólares”, siguió protestando Julián Serrano, quien, ante las críticas recibidas, aclaró: “Gente que dice que tuiteo estas cosas porque ‘garpa’. Me desahogo por acá porque hace años veo cómo los políticos (independientemente del partido que sean) hacen mierda mi patria. Y veo cómo mis amigos y familiares se rompen el ort… laburando y no les alcanza”.

“La idea es hacerte bien pobre para que después mendigues pan y arroz al Gobierno. Así, perpetuarse en el poder, con gente que piensa que ellos son ‘generosos’ y que los malos son los ‘capitalistas’, que dicho sea de paso, ya se están yendo”, añadió.

“En este momento, el que calla otorga. No me puedo hacer el boludo viendo cómo destrozan el país que amo y voy a amar por siempre. Perdón, me dejo llevar. En días temas nuevos”, cerró.