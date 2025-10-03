La grave denuncia de Camilota en medio de la internación de Thiago Medina: "¡Vergüenza!"

Embed

"Con un poquito así podemos hacer que cierren esa cuenta y dejen de hablar cosas que no son y dejarme mal a mí. Yo no estoy pidiendo colaboración para nada", continuó indignada la hermana de Thiago Medina por esa cuenta trucha que se creó.

Y remarcó muy enojada por la situación: "Encima están usando una foto mía y de mi sobrina, vergüenza les tiene que dar porque están tomando esta situación para sacar plata".

"Vayan a bloquear porque no soy yo. Ya estoy cansada que pidan cosas que yo no soy, jamás voy a hacer esto por necesidad. Si tengo necesidad, tengo dos manos para salir a laburar y cosas para hacer", finalizó firme su denuncia Camila Deniz. Cabe recordar que por suerte en los últimos días Thiago mostró mejorías en cuanto a su estado clínico y ya no requiere de la asistencia mecánica respiratoria ni cánula de oxígeno.

Mientras tanto, en la puerta del hospital donde está internado los fans de Thiago Medina colocaron carteles para pedir por su pronta sanación, lo que motivó la emoción de Daniela Celis: "Gracias por cada cartel y amor que le dan a Thiago", indicó movilizada la madre de las pequeñas gemelas Laia y Aimé en sus historias de Instagram y con el emoji de un corazón.

camilota denuncia en medio internacion thiago medina

Cómo resultó el toilette quirúrgico a Thiago Medina

A través de sus historias de Instagram, Daniela Celis compartió el jueves 2 de octubre las últimas novedades en cuanto a la salud de Thiago Medina, internado en terapia intensiva tras el grave accidente en moto que tuvo el 12 de septiembre.

“Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones. Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación. No requiere asistencia ni cánula de oxígeno. Grandes pasos para Thiago estos días. Seguimos rezando por él”, explicó Pestañela sobre los últimos avances en el cuadro del padre de sus hijas Laia y Aimé.

Finalmente, la ex Gran Hermano expresó su gratitud con un mensaje especial: "Queremos agradecer al equipo de cirugía del hospital de Moreno por tercera vez. Y a todos los que nos acompañan en este camino”.

El procedimiento de toilette quirúrgica consiste en la limpieza profunda de heridas, con el objetivo de eliminar restos de tejido dañado, suciedad o bacterias, y así favorecer una mejor recuperación.