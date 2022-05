Morena Rial publicó la primera foto de su bebé

"Me enteré porque me empecé a sentir un poco mal, tenía muchos vómitos. Maxi me dice que podíamos hacer un test, y yo estaba negada porque era muy reciente. Me lo hice y me enteré ahí", detalló la joven.

En las últimas horas, Morena subió a sus estados en WhatsApp dos imágenes de la ecografía 3D de su bebé.

morena rial 2.jpg

"Mamá te ama", expresó la hija del reconocido periodista en uno de los posteo. "Al final, sos lo único que importa", añadió en otra publicación.

morena2.jpg

Morena Rial fue distinguida en Las Vegas "por su brillante trayectoria profesional"

Morena Rial recibió un reconocimiento por "su brillante trayectoria profesional y extraordinaria labor en el ámbito del entretenimiento".

La joven posó en sus redes con el diploma que recibió de parte de "Las Vegas International Press Association".

Jacqueline Patoka, empresaria y encargada de los asuntos gubernamentales del Paseo de las Estrellas de Las Vegas (según dice en su perfil en Instagram), y amiga de la hija de Jorge Rial, fue la encargada de entregar dicho reconocimiento.

"Un gran orgullo para el Paseo de las estrellas de Las Vegas y su comitiva entregarte este reconocimiento en tu país @moreerial", escribió Patoka en una historia, donde está junto a Morena.