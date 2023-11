Moria Casán durísima con Nacha Guevara por hablar de la salud de Charly García: "Tiene brotes"

Y agregó polémica: "Él me llama Clotilde, que es mi nombre. Cuando lo vi después de todo lo que había pasado tardó en reconocerme. Yo no quiero ver ese Charly, no sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera. A veces a personas como él es bueno dejar que cumpla su destino, que si quiere se vuelva a tirar de la ventana, pero que sea él. Ahora no es él”.

Embed

En este sentido, en charla con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, Moria Casán fue contundente a la hora de hablar de Nacha al ser consultada por sus dichos sobre la salud de Charly.

“De Nacha no voy a hablar porque tiene brotes. Es una mujer que yo quiero mucho igual, pero tiene brotes”, dijo la One sin vueltas fiel a su estilo.

Y recordó: “Un día me pegó en el escenario y, desde ese día, dijo 'mami, cúrate, bajá'. Después me amigué, la quiero igual, pero tiene sus brotes".

“No la escuché ni me interesa (sobre lo que contó Guevara de García). Igual le mando un beso, que corrija sus brotes y no hable tanto de los demás", cerró picante Moria Casán.

Embed

Levinton apuntó contra Nacha Guevara y Fabiana Cantilo tras sus duras declaraciones sobre Charly García

Recientemente sorprendieron mucho las declaraciones de Fabiana Cantilo y Nacha Guevara criticando al entorno de Charly García. Mientras que una aseguró que no la dejan verlo, la otra disparó que parece un robot, entre otras cosas.

Así, entrevistado por Intrusos, América Tv, Joaquín Levinton bancó al núcleo cercano del músico y aseguró: "No sé muy bien qué es lo que se está diciendo pero Charly está divino. La verdad es que escuchamos todo su disco nuevo. Es impresionante, está buenísimo. De hecho, el otro día fue al estudio y eso lo entusiasma un montón. Está súper. No sé bien qué se dice".

"Lo que se rumorea es que él está un tanto aislado, que la novia no lo deja comunicarse (con los demás)", le explicó entonces el periodista. "No, Mecha es divina. Son una pareja divina. Lo que sí pasa es que Charly García es bastante huraño, como siempre lo fue. No puede salir mucho a la calle porque es un quilombo. La realidad no es sólo que hay Charly para rato sino que también hay un disco nuevo", remarcó Levinton.

Por último, el cantante de Turf concluyó deslizando picante en clara referencia a Nacha y Cantilo: "Me parece que no tienen la mínima idea de lo que pasa. No iban antes y no van ahora. Tampoco van a ir en el futuro a verlo".